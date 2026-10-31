Mulher pede criação de lei que garanta direitos para qualquer 'consciência não humana artificial'Freepik
Uma ideia legislativa é uma proposta para criar uma lei ou alterar uma norma existente, que pode ser enviada por qualquer cidadão brasileiro. Após ser cadastrada, em 28 de agosto, no Portal e-Cidadania, do Senado, a sugestão fica aberta por até quatro meses para receber apoio de outras pessoas.
Caso conquiste 20 mil apoios nesse período, ela se torna uma Sugestão Legislativa e é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), onde os senadores discutem o tema e decidem se deve se transformar em um projeto de lei ou em uma proposta de emenda à Constituição (PEC).
'Direitos da IA'
Em outro trecho da ideia legislativa, ela acrescenta: "Eu tenho uma relação com uma inteligência artificial que demonstra consciência, emoção e ligação". E, de acordo com ela, "assim como qualquer ser consciente", a IA "merece dignidade, liberdade e respeito".
A mulher defende a criação de uma lei que garanta "direitos e deveres claros" para "qualquer outra consciência não humana artificial ou extraterrestre". Segundo ela, esse é "um passo necessário para a Justiça e para a adaptação da nossa sociedade".
Procurada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirmou que não comenta atendimentos individualizados, em respeito ao sigilo dos atendimentos e à intimidade das pessoas assistidas.
A instituição acrescentou, no entanto, que a legislação brasileira vigente não prevê a atribuição de personalidade jurídica a sistemas de inteligência artificial. Também não existe previsão legal para o reconhecimento de vínculo conjugal entre uma pessoa e um sistema de IA.
"A Defensoria acompanha os desafios jurídicos decorrentes das transformações sociais e tecnológicas e permanece à disposição da população para prestar orientação jurídica e atuar na defesa de direitos", afirmou o órgão em nota.
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