Área de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste facilita a formação de nuvens carregadas neste sábado - Paulo Pinto / Agência Brasil

Área de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste facilita a formação de nuvens carregadas neste sábadoPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 31/10/2026 08:47

O fim de semana prolongado com o feriado de Finados , na próxima segunda-feira (2), será de céu encoberto, com pancadas de chuva em boa parte do Brasil, segundo a Climatempo. As maiores temperaturas devem ocorrer no Norte, no Nordeste e em áreas do Mato Grosso, variando de 36°C a 40°C.