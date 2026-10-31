Cinara Wagner Fredo é secretária geral do Ministério da Defesa - Divulgação / Ministério da Defesa

Cinara Wagner Fredo é secretária geral do Ministério da DefesaDivulgação / Ministério da Defesa

Publicado 31/10/2026 09:18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em busca de um nome para ocupar o Ministério da Defesa em seu quarto mandato. Um dos possíveis nomes é o de Cinara Wagner Fredo, indicada pelo atual ministro da pasta, José Múcio Monteiro.





Hoje, Cinara ocupa o cargo de secretária geral do mesmo ministério. Desde 2016, já ocupou cargos em diferentes pastas, como Secretaria de Governo Digital, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Ministério da Previdência Social.



Além disso, é formada em Direito, tem mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e especialização em Política, Estratégia e Altos Estudos em Defesa na Escola Superior de Guerra.



Se escolhida, ela será a primeira mulher a comandar a pasta. Relembre os últimos nomes: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Walter Souza Braga Netto; Fernando Azevedo e Silva; Joaquim Silva e Luna; Raul Jungmann; Aldo Rebelo; Jaques Wagner; Celso Amorim; Nelson Jobim; Waldir Pires; José Alencar; José Viegas Filho; Geraldo Magela da Cruz Quintão; e Elcio Alvares.



José Múcio disse a Lula que não poderá continuar no cargo e, a pedido, fez a indicação de Cinara para seu lugar.



Até agora, o presidente não tomou uma decisão. Aliados de Lula afirmam que ter uma mulher civil à frente das Forças Armadas seria muito importante neste momento político. Lula, porém, ainda está ouvindo outras opiniões a respeito do assunto, como as de assessores próximos na campanha, caso do senador Camilo Santana (PT-CE) e do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT). LEIA MAIS: Mais de 100 países reconhecem reeleição de Lula; Argentina e EUA, não Hoje, Cinara ocupa o cargo de secretária geral do mesmo ministério. Desde 2016, já ocupou cargos em diferentes pastas, como Secretaria de Governo Digital, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Ministério da Previdência Social.Além disso, é formada em Direito, tem mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e especialização em Política, Estratégia e Altos Estudos em Defesa na Escola Superior de Guerra.Se escolhida, ela será a primeira mulher a comandar a pasta. Relembre os últimos nomes: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Walter Souza Braga Netto; Fernando Azevedo e Silva; Joaquim Silva e Luna; Raul Jungmann; Aldo Rebelo; Jaques Wagner; Celso Amorim; Nelson Jobim; Waldir Pires; José Alencar; José Viegas Filho; Geraldo Magela da Cruz Quintão; e Elcio Alvares.José Múcio disse a Lula que não poderá continuar no cargo e, a pedido, fez a indicação de Cinara para seu lugar.Até agora, o presidente não tomou uma decisão. Aliados de Lula afirmam que ter uma mulher civil à frente das Forças Armadas seria muito importante neste momento político. Lula, porém, ainda está ouvindo outras opiniões a respeito do assunto, como as de assessores próximos na campanha, caso do senador Camilo Santana (PT-CE) e do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Cotado para a Fazenda

Governador reeleito do Piauí, Fonteles ganhou destaque ao participar ativamente da campanha à reeleição do presidente Lula. Após estas eleições, passou a ser um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, ou eventualmente ocupar outra vaga de peso. O vice-presidente Geraldo Alckmin é considerado hoje o favorito para a Fazenda.



Fonteles estreou urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do país.



Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos. Publicamente, Fonteles tem negado conversas para assumir a pasta.



Para Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, ele é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente". "Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.



O governador é descrito por colegas como "gênio". Na Universidade Federal do Piauí, formou-se em Matemática na metade do tempo previsto para a graduação. Aos 21 anos, obteve o título de mestre na área.



No primeiro discurso após a vitória no segundo turno, Lula disse que Fonteles foi o responsável por lhe dar o primeiro aparelho de celular de sua vida, com o qual passará a se comunicar diretamente com a população. Na mesma noite, o presidente voltou a citá-lo no trio elétrico na avenida Paulista, afirmando que ele "enterrou a carreira do Ciro Nogueira no Estado do Piauí".