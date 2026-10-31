Cinara Wagner Fredo é secretária geral do Ministério da DefesaDivulgação / Ministério da Defesa
Hoje, Cinara ocupa o cargo de secretária geral do mesmo ministério. Desde 2016, já ocupou cargos em diferentes pastas, como Secretaria de Governo Digital, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Ministério da Previdência Social.
Além disso, é formada em Direito, tem mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e especialização em Política, Estratégia e Altos Estudos em Defesa na Escola Superior de Guerra.
Se escolhida, ela será a primeira mulher a comandar a pasta. Relembre os últimos nomes: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Walter Souza Braga Netto; Fernando Azevedo e Silva; Joaquim Silva e Luna; Raul Jungmann; Aldo Rebelo; Jaques Wagner; Celso Amorim; Nelson Jobim; Waldir Pires; José Alencar; José Viegas Filho; Geraldo Magela da Cruz Quintão; e Elcio Alvares.
José Múcio disse a Lula que não poderá continuar no cargo e, a pedido, fez a indicação de Cinara para seu lugar.
Até agora, o presidente não tomou uma decisão. Aliados de Lula afirmam que ter uma mulher civil à frente das Forças Armadas seria muito importante neste momento político. Lula, porém, ainda está ouvindo outras opiniões a respeito do assunto, como as de assessores próximos na campanha, caso do senador Camilo Santana (PT-CE) e do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT).
Cotado para a Fazenda
Fonteles estreou urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do país.
Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos. Publicamente, Fonteles tem negado conversas para assumir a pasta.
Para Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, ele é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente". "Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.
O governador é descrito por colegas como "gênio". Na Universidade Federal do Piauí, formou-se em Matemática na metade do tempo previsto para a graduação. Aos 21 anos, obteve o título de mestre na área.
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