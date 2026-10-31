Kassab disse que PSD estará mais próximo do governo caso Lula adote medidas para garantir o equilíbrio fiscal - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Kassab disse que PSD estará mais próximo do governo caso Lula adote medidas para garantir o equilíbrio fiscalMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 31/10/2026 12:34

presidente do PSD, Gilberto Kassab , disse que a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) e o quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se explicam, sobretudo, por erros do candidato da direita e pela exploração dessas fragilidades pela campanha petista. Ele afirmou que o governo Lula já procurou a legenda e que é possível haver uma relação "mais profunda."