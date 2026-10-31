Conversa entre os dois ocorre durante tensão sobre fuga de Flávio - Reprodução

Conversa entre os dois ocorre durante tensão sobre fuga de FlávioReprodução

Publicado 31/10/2026 13:00

O ministro de relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, teve um encontro com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio , logo após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a saída do país do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL). A conversa ocorreu durante a reunião de chanceleres do G20, grupo que reúne as principais economias do planeta, na noite desta sexta-feira (30), em Atlanta, nos Estados Unidos.





O ministro Vieira e o secretário Rubio falaram rapidamente, no coquetel de recepção de boas-vindas à reunião, e combinaram uma reunião bilateral entre os dois antes da cúpula do G20, marcada para ocorrer nos dias 14 e 15 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.



Como está na presidência do G20 em 2026, a Casa Branca realiza a reunião de chanceleres em Atlanta entre sexta-feira e este sábado (31) para debater temas da geopolítica, do mercado de energia e das cadeias de suprimentos globais.



A conversa de Marco Rúbio e Mauro Vieira ocorre em um contexto diplomaticamente delicado, uma vez que o presidente Donald Trump evitou reconhecer a vitória de Lula nas eleições e deu permissão para Flávio Bolsonaro - que evita reconhecer a derrota - para entrar nos Estados Unidos após a Justiça brasileira proibir a saída do senador do país.



Parlamentares democratas de oposição à Trump enviaram carta à Rubio questionando sobre a suposta ajuda da Casa Branca à viagem de Flávio Bolsonaro até os Estados Unidos. O senador deixou o Brasil em meio a investigações contra ele por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Flávio nega qualquer irregularidade.

LEIA MAIS: Flávio Bolsonaro fala sobre fuga e possível eleição antes de 2030 O ministro Vieira e o secretário Rubio falaram rapidamente, no coquetel de recepção de boas-vindas à reunião, e combinaram uma reunião bilateral entre os dois antes da cúpula do G20, marcada para ocorrer nos dias 14 e 15 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.Como está na presidência do G20 em 2026, a Casa Branca realiza a reunião de chanceleres em Atlanta entre sexta-feira e este sábado (31) para debater temas da geopolítica, do mercado de energia e das cadeias de suprimentos globais.A conversa de Marco Rúbio e Mauro Vieira ocorre em um contexto diplomaticamente delicado, uma vez que o presidente Donald Trump evitou reconhecer a vitória de Lula nas eleições e deu permissão para Flávio Bolsonaro - que evita reconhecer a derrota - para entrar nos Estados Unidos após a Justiça brasileira proibir a saída do senador do país.Parlamentares democratas de oposição à Trump enviaram carta à Rubio questionando sobre a suposta ajuda da Casa Branca à viagem de Flávio Bolsonaro até os Estados Unidos. O senador deixou o Brasil em meio a investigações contra ele por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Flávio nega qualquer irregularidade.

O encontro do G20

Durante esta sexta-feira, Mauro Vieira participou da sessão de abertura do encontro de chanceleres do G20 e teve reuniões bilaterais com ministros de relações exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, do Reino Unido, Ed Miliband, e da Polônia, Radosaw Sikorski.



Os três chanceleres cumprimentaram Vieira pela conclusão do processo eleitoral no Brasil e pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo divulgou o Itamaraty em uma rede social.



“Jaishankar [chanceler indiano] cumprimentou Mauro Vieira pela conclusão do processo eleitoral no Brasil. O indiano pediu transmitir ao Presidente Lula as calorosas congratulações do Primeiro-Ministro Narendra Modi pelo triunfo eleitoral”, escreveu o ministério.



A fuga

Derrotado nas urnas no dia 25 de outubro, Flávio deixou o país após a Polícia Federal pedir o confisco do passaporte do parlamentar por entender que ele poderia fugir em função dos processos que enfrenta na Justiça.



O senador é investigado sobre o pagamento de R$ 60 milhões feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master para supostamente fazer um filme Dark Horse, que conta a história do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.



Em outro processo, a PF investiga as relações do político do PL com o advogado Willer Tomaz, dono de bet acusado de lavagem de dinheiro e de envolvimento na fraude do INSS de desvio de aposentadoria e pensões. Willer teve mais de R$ 6 bilhões bloqueados pela Justiça.