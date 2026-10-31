Solano Ribeiro morreu na madrugada deste sábado - Redes sociais / Reprodução

Solano Ribeiro morreu na madrugada deste sábadoRedes sociais / Reprodução

Publicado 31/10/2026 14:36 | Atualizado 31/10/2026 14:42

O produtor musical Solano Ribeiro, um dos principais responsáveis pelos grandes festivais de música brasileira na televisão nos anos 1960, morreu na madrugada deste sábado (31), aos 87 anos. A morte foi confirmada pela Rádio Cultura Brasil, onde ele comandava o programa semanal "Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil". Segundo a TV Cultura, Solano estava em seu terceiro tratamento contra o câncer e recebia cuidados paliativos.

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O velório será realizado neste sábado, das 15h às 17h, no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. "O Brasil perde hoje um dos nomes mais importantes da história da MPB", lamenta a emissora na nota sobre o falecimento divulgada em seu perfil no Instagram. O velório será realizado neste sábado, das 15h às 17h, no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. "O Brasil perde hoje um dos nomes mais importantes da história da MPB", lamenta a emissora na nota sobre o falecimento divulgada em seu perfil no Instagram.

Trajetória da música à televisão

Solano foi idealizador do 1º Festival de Música Popular Brasileira, exibido pela TV Excelsior, em 1965. Também esteve por trás do Festival da Record de 1967, que teve entre as músicas mais bem colocadas "Ponteio", de Edu Lobo e Capinam; "Domingo no Parque", de Gilberto Gil; e "Roda Viva", de Chico Buarque, interpretada pelo compositor com o grupo MPB4.



"As músicas com uma mensagem política tinham uma receptividade muito grande. Isso transformou a música popular daquele momento numa válvula de escape para a repressão que acontecia na política, acho que isso deu muita força para o impacto dos festivais", analisou Solano em 2016, em entrevista à TV Brasil.



No livro "Prepare Seu Coração", lançado em 2003 e ampliado em 2018, ele conta os bastidores dos eventos. "Tudo o que escrevi foi o que vi", disse em entrevista concedida ao Estadão no ano do relançamento da obra.



No livro, Solano relata, por exemplo, como Baden Powell conquistou o primeiro lugar no Festival OTI (da Organização da Televisão Ibero-Americana), em Madri. O violonista, que defendeu a canção "Diálogo" ao lado de Tobias, Claudia Regina e Carlos Monteiro de Souza, estava embriagado, mas isso não o impediu de fazer uma grande apresentação. "Não acreditei no que via", diz na obra.



Nos anos seguintes, continuou atuando como produtor independente e se dedicando à crítica e à preservação da memória da MPB.

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