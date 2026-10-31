Solano Ribeiro morreu na madrugada deste sábadoRedes sociais / Reprodução
O velório será realizado neste sábado, das 15h às 17h, no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. "O Brasil perde hoje um dos nomes mais importantes da história da MPB", lamenta a emissora na nota sobre o falecimento divulgada em seu perfil no Instagram.
Trajetória da música à televisão
"As músicas com uma mensagem política tinham uma receptividade muito grande. Isso transformou a música popular daquele momento numa válvula de escape para a repressão que acontecia na política, acho que isso deu muita força para o impacto dos festivais", analisou Solano em 2016, em entrevista à TV Brasil.
No livro "Prepare Seu Coração", lançado em 2003 e ampliado em 2018, ele conta os bastidores dos eventos. "Tudo o que escrevi foi o que vi", disse em entrevista concedida ao Estadão no ano do relançamento da obra.
No livro, Solano relata, por exemplo, como Baden Powell conquistou o primeiro lugar no Festival OTI (da Organização da Televisão Ibero-Americana), em Madri. O violonista, que defendeu a canção "Diálogo" ao lado de Tobias, Claudia Regina e Carlos Monteiro de Souza, estava embriagado, mas isso não o impediu de fazer uma grande apresentação. "Não acreditei no que via", diz na obra.
Nos anos seguintes, continuou atuando como produtor independente e se dedicando à crítica e à preservação da memória da MPB.