Boulos é o mais seguido no Instagram e no TikTokZeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
"Você não pode contrapor uma chantagem de mercado à vontade popular. Isso é anular a democracia", disse o ministro.
Segundo Boulos, a discussão sobre medidas de economia deve incluir a revisão de desonerações fiscais, o enfrentamento de supersalários e mudanças nas emendas parlamentares impositivas.
Ele afirmou que o foco deve estar em reduzir benefícios e distorções que pressionam o Orçamento.
"O corte que queremos é em privilégios: temos quase R$ 600 bilhões por ano em desonerações fiscais", afirmou Boulos.
Ao tratar das emendas impositivas, acrescentou: "Só aí tem R$ 61 bilhões."
As declarações ocorrem em um contexto de deterioração dos indicadores da dívida pública. De acordo com a reportagem, do fim de 2022 a julho de 2026, a dívida do setor público passou de 71,7% do Produto Interno Bruto (PIB) para 82,5%.
Boulos sustentou que a análise da trajetória brasileira deve ser feita em comparação com outras economias e afirmou que parte do mercado tenta impor ao País uma agenda centrada em cortes que recaem sobre serviços e despesas voltadas à população.
Campo político e sustentação
Para Boulos, discutir nomes agora "só serve à divisão interna na esquerda e no governo", e a prioridade seria assegurar um "mandato biográfico" para a quarta passagem de Lula pelo Palácio do Planalto.
Ele também afirmou que a governabilidade não dependerá apenas da articulação institucional com Congresso e Judiciário, mas deverá incorporar mobilização social e disputa de comunicação. "Precisaremos governar com as ruas e as redes", disse, defendendo as redes como ferramenta para disputar a narrativa e as ruas como fator de pressão política em pautas consideradas populares.
Prefeitura de São Paulo
Ele afirmou que o próximo governo pode ir além de um mandato de legado biográfico, por ser o último, e apontar os caminhos para os próximos 20 anos.
Janones
Segundo o ministro, ele próprio atuou como coordenador de mobilização e disse que o grupo estimulou manifestações pelo País. "Nesse segundo turno, tivemos um processo de levante da sociedade além de qualquer liderança política, como não se via há muito tempo", declarou.