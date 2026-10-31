Marco Rubio participou de uma coletiva de imprensa em Atlanta, no estado da Georgia - Jack Guez / Pool / AFP

Marco Rubio participou de uma coletiva de imprensa em Atlanta, no estado da GeorgiaJack Guez / Pool / AFP

Publicado 31/10/2026 19:16

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio , afirmou neste sábado (31) que Washington não participou diretamente da saída de Flavio Bolsonaro (PL) do Brasil após sua derrota eleitoral. Segundo o norte-americano, o presidente Donald Trump tomou a decisão de permitir que o senador brasileiro entrasse no país.

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Flávio, que perdeu para o presidente Lula (PT) a disputa presidencial no segundo turno das eleições de 24 de outubro, chegou aos Estados Unidos (EUA) com sua família na última quarta-feira (28), depois que a Justiça determinou a entrega de seus passaportes no âmbito de diversas investigações.



"Ele já tinha um visto anteriormente, e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país", disse Rubio em uma coletiva de imprensa em Atlanta, Geórgia. "O governo dos Estados Unidos não esteve diretamente envolvido" nos arranjos feitos pelo senador e ex-candidato, acrescentou.



O político de 45 anos deixou o Brasil passando pela Argentina e pelo Equador a bordo de uma aeronave que, segundo os jornais The New York Times e The Wall Street Journal, foi fretada por Jason Miller, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



De acordo com o diretor da companhia aérea, em declaração à AFP, o voo que levou Flávio aos Estados Unidos foi pago por um intermediário a partir de uma conta bancária americana.



A Casa Branca não comentou nada sobre o voo, mas Trump classificou as eleições do Brasil como "vergonhosas".



Uma fonte diplomática brasileira, que falou à AFP sob condição de anonimato, afirmou que o representante diplomático da Argentina foi convocado para fornecer explicações sobre o voo.



Posteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Argentina negou que o governo brasileiro tenha solicitado esclarecimentos a Buenos Aires sobre seu suposto papel na saída de Flávio Bolsonaro.



Desde sua chegada aos Estados Unidos, o ex-candidato derrotado tem afirmado ser o verdadeiro líder do Brasil e declarado que deixou o país por ser vítima de uma "perseguição".



Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar por planejar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Flávio, que perdeu para o presidente Lula (PT) a disputa presidencial no segundo turno das eleições de 24 de outubro, chegou aos Estados Unidos (EUA) com sua família na última quarta-feira (28), depois que a Justiça determinou a entrega de seus passaportes no âmbito de diversas investigações."Ele já tinha um visto anteriormente, e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país", disse Rubio em uma coletiva de imprensa em Atlanta, Geórgia. "O governo dos Estados Unidos não esteve diretamente envolvido" nos arranjos feitos pelo senador e ex-candidato, acrescentou.O político de 45 anos deixou o Brasil passando pela Argentina e pelo Equador a bordo de uma aeronave que, segundo os jornais The New York Times e The Wall Street Journal, foi fretada por Jason Miller, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.De acordo com o diretor da companhia aérea, em declaração à AFP, o voo que levou Flávio aos Estados Unidos foi pago por um intermediário a partir de uma conta bancária americana.A Casa Branca não comentou nada sobre o voo, mas Trump classificou as eleições do Brasil como "vergonhosas".Uma fonte diplomática brasileira, que falou à AFP sob condição de anonimato, afirmou que o representante diplomático da Argentina foi convocado para fornecer explicações sobre o voo.Posteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Argentina negou que o governo brasileiro tenha solicitado esclarecimentos a Buenos Aires sobre seu suposto papel na saída de Flávio Bolsonaro.Desde sua chegada aos Estados Unidos, o ex-candidato derrotado tem afirmado ser o verdadeiro líder do Brasil e declarado que deixou o país por ser vítima de uma "perseguição".Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar por planejar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

Pressão



O secretário norte-americano se encontra sob pressão do partido Democrata. Os liberais — como são conhecidos nos EUA — exigem respostas sobre o envolvimento de Trump ao receber o ex-candidato à presidência da República brasileiro no território estadunidense. Rubio se tornou ainda mais negacionista sobre o caso após deputados da oposição exigirem respostas ao Departamento de Estado.

Na última quinta-feira (29), inúmeros jornais repercutiram a informação de que assessores em Washington foram decisivos na organização da saíde de Flávio Bolsonaro, contando até com a contratação do jato que levou a família do senador da Argentina até Miami. Os parlamentares solicitação informações de como a fuga foi organizada e o ex-candidato conseguiu o visto de entrada no país.

* Com informações da AFP

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.