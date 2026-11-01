Projeções para quarto governo Lula apontam entraves fiscais, pressão sobre preços e desafios para ampliar renda - AFP

Projeções para quarto governo Lula apontam entraves fiscais, pressão sobre preços e desafios para ampliar rendaAFP

Publicado 01/11/2026 05:00

O DIA conversou com especialistas para analisar as perspectivas econômicas para os próximos quatro anos e os possíveis impactos no orçamento das famílias. Inflação, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e equilíbrio das contas públicas estão entre os principais desafios da economia brasileira para o próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com especialistas para analisar as perspectivas econômicas para os próximos quatro anos e os possíveis impactos no orçamento das famílias.

O economista e professor do Ibmec RJ Gilberto Braga avalia que a economia brasileira deve registrar crescimento moderado nos próximos anos. Segundo ele, a expectativa do mercado é de uma desaceleração inicial, seguida de uma recuperação gradual.

Economista e professor do Ibmec RJ Gilberto Braga Divulgação

"O mercado projeta crescimento do PIB de 1,3% em 2027, 1,8% em 2028 e 2% em 2029, de acordo com a pesquisa Focus", afirma. Segundo o especialista, a estimativa é que a inflação recue de 4,3% em 2027 para cerca de 3,5% em 2029. Já a taxa básica de juros (Selic) poderá cair para 11,75% em 2027 e chegar a 10% nos anos seguintes.

"A taxa de câmbio deve rondar os R$ 5,20. Para 2030, há ainda muita incerteza, não sendo possível estimar. O principal desafio do governo será fazer a economia crescer mais, com inflação controlada e juros menores", completa.

De acordo com Braga, esses fatores afetam diretamente o poder de compra do consumidor, que, segundo ele, está atrelado a três fatores: inflação, emprego e crescimento dos salários.

"Para as famílias de baixa renda, o controle dos preços dos alimentos e dos serviços essenciais é fundamental, porque esses gastos representam grande parte do orçamento. Políticas de valorização do salário mínimo, transferência de renda e geração de empregos podem ajudar. Entretanto, se não houver equilíbrio fiscal e continuar a pressão inflacionária, parte desses ganhos será perdida. Espera-se uma desaceleração da inflação, mas isso não significa queda generalizada dos preços. Significa que eles continuarão aumentando, mas em intensidade menor", alerta Gilberto Braga.

A socióloga Adriana Marcolino, diretora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), afirma que, entre os maiores desafios para melhorar as condições de vida da população, está a pressão constante por austeridade fiscal exercida por setores da sociedade.

"Essa disputa por uma agenda de austeridade pode criar constrangimentos ao orçamento público e limitar os investimentos em um conjunto de políticas essenciais para melhorar as condições de vida da população", diz a diretora técnica do Dieese.

Socióloga Adriana Marcolino, diretora técnica do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) Divulgação

"Além de manter o mercado de trabalho aquecido, é importante implementar uma política arrojada voltada à produção de alimentos e ao abastecimento, para que os preços tenham uma redução significativa. Foi possível alcançar certa estabilização dos preços nos últimos quatro anos, mas, para o próximo período, seria importante adotar medidas que incidam diretamente sobre os preços dos alimentos, permitindo que eles recuem", sugere.

Sobre os preços dos alimentos, Adriana Marcolino ressalta que o cenário internacional exerce influência direta.

"Os alimentos se tornaram commodities e ainda enfrentamos a crise climática. Por isso, é necessário que o governo tenha uma capacidade de investimento bastante relevante nesse segmento, para que os efeitos positivos do aumento da renda não sejam anulados", completa.

Já Claudio Considera, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), avalia que o cenário econômico ainda é marcado por incertezas.

Claudio Considera, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) Divulgação

"Quem está fazendo projeções hoje em dia está com muitas dúvidas sobre o que vai acontecer nesse novo governo. O que posso dizer é que a economia brasileira está principalmente estagnada e, se nada for feito, deve crescer em torno de 1,5% a 2% no ano que vem", afirma.

"A inflação deve reduzir um pouco, não muito, porque existem vários problemas externos, como a invasão da Ucrânia e a guerra com o Irã. Tudo isso acaba afetando a nossa economia. Além disso, temos questões que atrapalham o desempenho econômico, que são um componente importante para a geração de emprego e renda no Brasil", conclui.

O economista e professor de Economia da PUC-Rio André Senna também projeta uma desaceleração da atividade econômica nos próximos anos, em meio ao elevado endividamento das famílias, das empresas e do governo.

André Senna, professor de Economia da PUC-Rio Arquivo pessoal

"A economia deverá desacelerar no período em comparação com o atual em decorrência do excesso de alavancagem das famílias, empresas e governo que enfraquecerão a demanda agregada. Esperamos a continuidade e aumento das pressões inflacionárias sobretudo em 2027, com o impacto do aumento de preços represados como combustíveis e energia elétrica. Alimentos também devem subir com o aumento dos custos de produção e dos efeitos do El Niño", esclarece.

Representante do setor empresarial, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) destacou a importância da responsabilidade fiscal e da segurança jurídica para os próximos quatro anos. Após o resultado das eleições, a entidade manifestou o desejo de que o novo mandato seja marcado pelo diálogo e pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico do país.

"O País enfrenta desafios que exigem equilíbrio, responsabilidade fiscal, segurança jurídica e uma visão estratégica de longo prazo. Nesse contexto, é fundamental reconhecer o papel do empresariado brasileiro, que, mesmo diante das adversidades econômicas, segue investindo, empreendendo, gerando empregos e renda e contribuindo decisivamente para o fortalecimento da economia nacional", defende a CNI.

Reforma tributária

A partir de 2027, a implementação da reforma tributária também deve trazer mudanças para o cenário econômico brasileiro, com o início da substituição de tributos federais pelo novo modelo de tributação sobre o consumo.

A alteração, no entanto, explica a economista e pesquisadora Laura Pacheco, "não teve como objetivo primário aumentar ou diminuir os impostos, mas simplificar a tributação, combater a sonegação e corrigir distorções relativas aos impostos estaduais e municipais".

Laura Pacheco, economista e pesquisadora Arquivo pessoal

"Na prática, no que tange à tributação das empresas, alguns setores terão aumento de carga e outros terão redução. No entanto, a forma como essa transição ocorrerá pode trazer impactos importantes para o empresário e para o cidadão comum, uma vez que a tributação focada no consumo, na tentativa de barrar a sonegação, afeta diretamente o fluxo de caixa dos negócios", destaca.

Laura Pacheco acrescenta que a mudança nos prazos de cobrança pode pressionar os preços de produtos e serviços, levando empresas a repassar os custos aos consumidores.

"As empresas operam com prazos de negociação e, quando a reforma exige uma cobrança imediata onde antes havia prazo, o setor produtivo pode ser levado a elevar os preços finais de produtos e serviços para repassar o impacto instantâneo sem prejudicar sua liquidez. Ou seja, no cotidiano, o cidadão poderá observar aumento de preços ou a oferta de vantagens para pagamentos realizados em espécie", enfatiza.

Orçamento das famílias

Entre os setores que mais preocupam em relação ao orçamento familiar estão, segundo a economista Dirlene Silva, mestre em Gestão e Negócios e educadora financeira, alimentação, moradia, energia, gás de cozinha e transporte.

Dirlene Silva, economista e professora em educação financeira Arquivo pessoal

"Eles ocupam uma parcela importante da renda e são difíceis de cortar quando os preços sobem. Os alimentos podem sofrer influência do clima, dos custos de produção e do dólar. A energia depende, entre outros fatores, das condições de geração e das decisões tarifárias", enfatiza.

"O aluguel pode subir conforme os reajustes previstos nos contratos, enquanto o transporte é afetado pelos combustíveis e pelas tarifas locais. Não é possível afirmar que todos esses grupos subirão ao mesmo tempo ou na mesma intensidade. Mas, para quem já vive com o orçamento apertado, o aumento de um único item essencial pode comprometer toda a organização financeira da família", conclui a especialista.

Fim da escala 6x1

O fim da escala 6x1 também pode causar impactos na economia brasileira. A economista Laura Pacheco menciona que a medida tende a afetar a pejotização e a informalidade no mercado de trabalho.

"Na prática, é provável que, para cumprir as novas exigências legais, o empresariado opte por reduzir o quadro de funcionários ou reestruturar os contratos de trabalho. Essa medida pode acabar favorecendo a pejotização e a informalidade no mercado de trabalho. Como consequência, é possível que nos próximos anos surjam novos projetos de lei defendendo a legalização de modelos contratuais mais flexíveis ou a remuneração baseada estritamente em horas trabalhadas", diz.



O professor de Economia da PUC-Rio André Senna também avalia que a mudança poderá elevar os custos das empresas, especialmente no comércio varejista.



"O fim da escala 6x1 afeta alguns setores de forma mais intensa, como, por exemplo, o comércio varejista. Apesar de o governo poder fazer algum programa de crédito para apoiar os empresários, o custo de mão de obra mais elevado é algo que o setor irá processar e internalizar", conclui.