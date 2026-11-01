Novembro Azul, Finados e Dia da Consciência Negra são alguns destaques - Joédson Alves / Agência Brasil

Novembro Azul, Finados e Dia da Consciência Negra são alguns destaques Joédson Alves / Agência Brasil

Publicado 01/11/2026 08:18

Iniciamos esta edição do Hoje é Dia com a campanha mais importante do mês: o Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata. A doença é o tipo de tumor mais frequente entre homens no Brasil (excluindo o câncer de pele não melanoma), com estimativas de 77.920 novos casos por ano para o triênio de 2026 a 2028, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sempre deram grande destaque à mobilização.

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A Agência Brasil, inclusive, publicou uma matéria em 2023 mostrando que a campanha deve alcançar todas as pessoas que podem ser acometidas pela doença, o que inclui as mulheres transexuais e travestis. O Revista Rio, da Rádio Nacional, mostrou em 2025 que o preconceito ainda é um vilão no enfrentamento à doença. O Novembro Azul também recebeu grande destaque da TV Brasil, em edição do Repórter São Paulo de 2022. A Agência Brasil, inclusive, publicou uma matéria em 2023 mostrando que a campanha deve alcançar todas as pessoas que podem ser acometidas pela doença, o que inclui as mulheres transexuais e travestis. O Revista Rio, da Rádio Nacional, mostrou em 2025 que o preconceito ainda é um vilão no enfrentamento à doença. O Novembro Azul também recebeu grande destaque da TV Brasil, em edição do Repórter São Paulo de 2022.

Logo no começo do mês temos o Dia de Finados, data dedicada a homenagear a memória dos entes queridos que faleceram. O Repórter Brasil, da TV Brasil, explicou em 2012 como a data surgiu. Em 2016, o Repórter DF, também da TV Brasil, mostrou como a tradição de visitar os cemitérios é ligada principalmente ao catolicismo. O Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2022, entrevistou uma psicóloga sobre qual é o melhor comportamento e o que dizer ou não para uma pessoa enlutada.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é uma data móvel, que sempre acontece no terceiro domingo de novembro. Este ano, cai no dia 15 deste mês. A efeméride, criada em 1993 pela instituição britânica RoadPeace, tem por objetivo homenagear as pessoas que morreram ou ficaram feridas no trânsito, apoiar familiares e amigos, e agradecer o trabalho das equipes de resgate e emergência. O Brasil oficializou a data este ano, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. Já o Revista Brasil, programa da Rádio Nacional, em edição de 2022 mostrou que o cansaço é um dos principais motivos para que ocorram acidentes no trânsito, principalmente em rodovias.

Direitos humanos

O Dia da Favela é comemorado em 4 de novembro. Nesta data, em 1900, foi documentada a primeira referência da história brasileira sobre favelas, sendo o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, a primeira comunidade a receber essa denominação. Do final do século passado para cá, movimentos da sociedade civil e políticas públicas têm mostrado a importância de dar aos moradores dessas comunidades condições dignas para viver. O Dia da Favela foi destaque de vários veículos da EBC, como nesta reportagem de 2022 da Agência Brasil; desta edição do Repórter Brasil Tarde, exibida na TV Brasil em 2021; e desta edição do programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, também de 2021.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes sempre que eles forem ameaçados ou violados. Falamos aqui de negligência ou abandono, privação da educação, violência, entre outros crimes. Por isso eles são homenageados em 18 de novembro, no Dia Nacional do Conselheiro Tutelar.



O Tarde Nacional, veiculado pela Rádio Nacional da Amazônia, em 2023 explicou qual é o papel desses atores sociais. No mesmo ano, a Agência Brasil trouxe entrevista com representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que afirmou que o trabalho dos conselheiros pode ser diferença entre a vida e a morte de uma criança ou adolescente. E a TV Brasil explicou, no jornal Repórter Brasil qual a função e o objetivo dos conselhos tutelares, em edição de 2012.

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi criado para marcar a história da população negra, especialmente sua resistência à escravidão, e para promover a reflexão sobre o racismo e a desigualdade racial. A escolha da data está ligada a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695.



A Radioagência Nacional deu destaque à efeméride nesta reportagem de 2025. Já Agência Brasil trouxe dois grandes alertas, também em 2025. Nesta reportagem, destaca levantamento que mostra que o ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país. E nesta outra matéria revela que 52,2% dos brasileiros pretos e pardos não sabem quais caminhos seguir para denunciar casos de racismo ou injúria racial. A TV Brasil deu espaço à defesa dos direitos dessas pessoas no jornal Brasil em Dia, em edição de 2020.

Em 25 de novembro temos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, data ratificada pela ONU em 1999. A Rádio Nacional abordou o tema com propriedade em 2024, falando sobre a efeméride em si nesta edição do programa Viva Maria, e sobre os tipos de medidas protetivas, nesta edição do Tarde Nacional.



A Radioagência Nacional destacou pesquisa que mostra que oito em cada dez brasileiras dizem ter sofrido algum tipo de violência, nesta reportagem publicada este ano. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, mostrou como funciona a espiral da violência de gênero, alertando que três mulheres morrem por dia, vítimas de feminicídio no Brasil, em edição de 2022

Ainda na seara dos direitos humanos, o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas foi fixado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2 de novembro. Sobre a temática, a Agência Brasil noticiou, em duas reportagens, mecanismos de combate a esses delitos.



Nesta matéria, do ano passado, aborda a criação do Observatório da Violência Contra Jornalistas. E nesta reportagem, deste ano, destaca a criação do Protocolo Nacional de Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores Sociais. Já a Radioagência Nacional abordou o tema sob a ótica das agressões contra mulheres jornalistas.

Liberdade religiosa

O Dia do Evangélico, celebrado em 30 de novembro em todo o país, foi criado por lei em 2010, mas não é um feriado nacional. A Agência Brasil destacou a efeméride em 2025, mostrando que os evangélicos já compõem 26,9% dos brasileiros. Ou seja, mais de um quarto da população. Esta outra reportagem da Agência, de 2023, revela que os crentes são predominantemente negros (43% pardos e 16% pretos) e tendem a ser mais jovens do que os católicos (62% dos evangélicos têm menos de 45 anos). Os dados são do Censo 2022 do IBGE. O crescimento dessa denominação religiosa também foi tema do programa Caminhos da Reportagem, que a TV Brasil exibiu em 2025.

Quem nos deixou em novembro

No dia 5 de novembro faz cinco anos desde a morte da cantora, compositora e instrumentista Marília Mendonça. Natural da cidade goiana de Cristianópolis, ela começou a se destacar como compositora aos 12 anos de idade. O sucesso veio em 2015, aos 20 anos, quando a artista gravou o primeiro DVD. Marília ganhou então o título de “Rainha da Sofrência”. A artista morreu em 2021, após o avião de pequeno porte em que estava cair na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A morte provocou comoção nacional e foi destaque da Agência Brasil, na Radioagência Nacional, e do Repórter Brasil, da TV Brasil. Marília também foi homenageada nesta edição do Viva Maria, veiculado na Rádio Nacional.

Há 35 anos, no dia 25 de novembro de 1991, perdemos Freddie Mercury, cantor, pianista e compositor. Conhecido como uma das vozes mais poderosas do pop rock, o fundador da icônica banda britânica Queen (em 1971) surpreendeu os críticos com um rock progressivo, cheio de nuances e experiências. Clássicos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, e “I Want to Break Free” embalam gerações até hoje.



Freddie perdeu a batalha contra o vírus da Aids com apenas 45 anos de idade. Sua morte foi lembrada nesta edição de 2017 do História Hoje, da Rádio Nacional, e nesta reportagem de 2021 da Agência Brasil. O Momento Três, da Rádio Nacional, o homenageou em 2017, e o Fique Ligado, da TV Brasil, falou sobre sua extraordinária capacidade vocal, em edição exibida em 2020.

Finalizando esta edição do Hoje é Dia, falando de outra lenda da música: o inglês George Harrison. O dia 29 de novembro marca os 25 anos da morte do guitarrista dos Beatles, que também era cantor, compositor e produtor. O músico recebeu diversas homenagens da Rádio Nacional.



O programa Templo do Rock, em edição de 2022, recordou o som da banda Traveling Wilburys, antigo grupo fundado por George Harrison. O História Hoje, no mesmo ano, lembrou o último show de George, realizado em 1992, mais de duas décadas após deixar os Beatles. E o Alma Blues falou sobre sua vida e obra em 2021, por ocasião dos 20 anos de sua morte.

Confira a lista completa de efemérides de Novembro de 2026



1/11

- Novembro Azul: campanha de prevenção do câncer de próstata;



- Nomeação da Baía de Todos-os-Santos – foi nominada quando uma expedição portuguesa, comandada por Gaspar de Lemos e acompanhada por Américo Vespúcio (cartógrafo e escritor italiano que daria nome a todo o continente americano), foi enviada para mapear as novas terras, descobertas um ano antes por Pedro Álvares Cabral (525 anos);



- Dia Mundial do Veganismo – comemoração internacional festejada desde 1994, instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido;



2/11

- Morte do compositor mineiro Lô Borges;



- Nascimento do cineasta italiano Luchino Visconti (120 anos);



- Nascimento da atriz, roteirista e produtora teatral fluminense Marieta Severo (80 anos);



- Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas – data reconhecida pela ONU;



- Dia de Finados – comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos". Celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002.



3/11

- Morte da ativista alagoana Clara Charf, esposa de Carlos Marighella;



- Nascimento da historiadora cearense Maria Yedda Leite Linhares (105 anos) – foi diretora da Rádio MEC;



- Morte do maestro francês Paul Mauriat (20 anos) – foi um orquestrador especializado em Easy Listening. Seu trabalho mais famoso é de 1968: "L'amour est bleu" ("Love is Blue"), originalmente gravado por Andre Popp;



- Fundação da Chevrolet Motor Car Company pelo engenheiro de automóveis Louis Chevrolet (115 anos);



- Dia Internacional das Reservas da Biosfera – comemoração instituída pela Unesco para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera;



- Aniversário da Candangolândia – Região Administrativa do Distrito Federal (70 anos).



4/11



- Nascimento da pugilista baiana Adriana Araújo (45 anos) – primeira atleta do Brasil a obter medalha olímpica no boxe feminino, levando a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012;



- Entra em vigor o Ato Constitutivo, carta que estabelece a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco (80 anos);



- Dia da Favela – comemoração de membros da Central Única das Favelas com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem por objetivo marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, que foi escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a primeira referência documentada da história brasileira sobre favelas.



5/11

- Primeira transmissão da TV Educativa, a TVE, em 1975 (51 anos);



- Morte do escritor, jornalista, crítico de arte e ativista político pernambucano Mário Pedrosa (45 anos);



- Morte da cantora, compositora e instrumentista goiana Marília Mendonça (5 anos);



- Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, e seus corréus Barzan Ibrahim al-Tikriti e Awad Hamed al-Bandar, são condenados à morte no julgamento de al-Dujail por seus papéis no massacre de 1982 de 148 muçulmanos xiitas (20 anos);



- Dia da Cultura e da Ciência – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecido como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira";



- Dia Nacional da Língua Portuguesa – comemoração que foi estabelecida pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006;



- Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis – data reconhecida pela ONU;



- Dia do Radioamador;



- Dia Nacional do Design – comemoração instituída por decreto de 19 de outubro de 1998.



6/11

- Lançamento da série ficcional "Teatro de Mistério", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (69 anos) – escrita por Hélio do Soveral, tratava das investigações de crimes de assassinato, realizadas pelo Departamento de Polícia Judiciária (1957);



- Nascimento do escultor, desenhista, artista gráfico e cenógrafo fluminense Waltercio Caldas (80 anos);



- Nascimento do arranjador, trombonista e líder de banda estadunidense Ray Conniff (110 anos) – considerado o rei do easy listening;



- Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado – comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001;



- Dia Nacional do Riso



- Incêndio de grandes proporções atinge a Estação da Luz (80 anos) – ocorreu em 1946 e destruiu quase todo o edifício



- Criação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul (40 anos)



7/11

- A escritora Ana Maria Gonçalves toma posse na Academia Brasileira de Letras (ABL);



- Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC, em 1978 (48 anos) – visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes;



- Nascimento da jornalista, pintora, poeta, escritora e professora fluminense Cecília Meireles (125 anos);



- Morte do cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen (10 anos) – embora seja mais conhecido por canções como "Hallelujah", que alcançaram notoriedade tanto em sua voz quanto na de outros intérpretes, Cohen passou a se dedicar à música apenas depois dos 30 anos, já consagrado como autor de romances e livros de poesia.



- Dia do Radialista



8/11

- Tornado destrói 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR), deixando sete mortos e centenas de feridos;



- Nascimento do instrumentista, cantor e compositor paraense Carlos Nilson Batista Chaves (75 anos);



- Morte do compositor e acordeonista italiano, radicado no Brasil, Mario Zan (20 anos) -- famoso por compor o hino comemorativo do IV Centenário da cidade de São Paulo e por suas músicas típicas das festas juninas de São Paulo e da Região Centro-Sul do Brasil.



- Dia Mundial do Urbanismo – comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França;



9/11

- Nascimento da romancista, contista, cronista paulista e membro da Academia Brasileira de Letras paulista Dinah Silveira de Queiroz (115 anos);



- Nascimento do enxadrista letão Mikhail Tal (90 anos) – oitavo campeão mundial de xadrez e mundialmente conhecido como o "Mago de Riga";



- Mauritânia é o último país do mundo a aprovar lei de abolição da escravidão (45 anos);



- Inauguração da Casa do Cantador em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal (40 anos).



10/11

- Começa, em Belém (PA), a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas;



- Morte do poeta francês Arthur Rimbaud (135 anos);



- Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento – comemoração instituída em 2001 pela Unesco, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados;



- Inauguração do Catetinho – foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília (70 anos).



11/11

- Nascimento do escritor, filósofo e jornalista russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (205 anos);



- Inauguração do Estádio do Canindé (70 anos);



- Registro do Repente, ocorrido em vários estados, como patrimônio imaterial brasileiro (5 anos).



12/11

- Registro de batismo do dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (280 anos);



- Nascimento do professor, ensaísta e poeta pernambucano Lucilo da Silva Rego Varejão, o Lucilo Varejão Filho (105 anos);



- Nascimento do cantor e compositor fluminense João Nogueira (85 anos);



- Nascimento do jornalista, repórter e apresentador de televisão fluminense Marcelo Rezende (75 anos);



- Nascimento da ex-ginasta romena Nadia Comaneci (65 anos) - primeira ginasta a ganhar nota dez em um evento olímpico de ginástica artística;



- O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinam um acordo de paz encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país (10 anos);



- Aeronave 14-bis, de Santos Dumont, conquista o Prêmio Archdeacon e o Prêmio do Aeroclube da França ao realizar um voo de 220 metros em Paris (120 anos);



- Dia Nacional do Inventor;



- Dia do Pantanal;



- Dia Mundial do Hip Hop – comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos.



13/11

- Dia Mundial da Gentileza – celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade" ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão



14/11

- Morte do filósofo germânico Georg Wilhelm Friedrich Hegel (195 anos);



- Nascimento do violeiro, compositor, cantor, ator e instrumentista sul-mato-grossense Almir Sater (70 anos);



- Nascimento do cantor, compositor e pianista fluminense Dick Farney (105 anos) – um dos precursores da Bossa Nova;



- Morte da Princesa Imperial fluminense, a Princesa Isabel de Bragança (105 anos) – conhecida como "A Redentora";



- Dia Mundial do Diabetes – o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921;



Dia Nacional da Alfabetização.



15/11

Nascimento do cantor, guitarrista e compositor fluminense Celso Fonseca (70 anos);



Intel lança primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004 (55 anos);



- Dia do Esporte Amador;



- Dia da Proclamação da República – comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca;



- Dia Nacional da Umbanda – comemoração instituída pela Lei nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda. Tem por finalidade marcar a data da primeira manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes;



- Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito – data móvel em comemoração reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro).



16/11

- Lançamento do programa "Estúdio F", veiculado na Rádio Nacional AM RJ (2006);



- Dia Internacional para a Tolerância – instituída pela ONU em 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos;



- Dia Nacional da Amazônia Azul – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 13.187 de 11 de novembro de 2015. Tem por finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizarão aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul;



- O ex-governador Anthony Garotinho é preso pela Polícia Federal, na Operação Chequinho (10 anos).



17/11

- Nascimento do farmacêutico, médico e humanista ítalo-brasileiro Alfredo Balena (145 anos) – foi um dos mais importantes fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais;



- Nascimento do jornalista, cronista e romancista fluminense Manuel Antônio de Almeida (195 anos);



- O ex-governador Sérgio Cabral Filho é preso pela Polícia Federal na 37ª fase da Operação Lava Jato (10 anos).



18/11

- A censura de filmes cinematográficos, para todo o território nacional, tanto para exibição em cinemas, como para exibição em televisão, se torna competência exclusiva da União (60 anos);



- Criação da Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur (60 anos);



- Dia Nacional do Conselheiro Tutelar – data instituída pela Lei Nº 11.622 de 19 de dezembro de 2007.



19/11

- Dia da Bandeira – comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889;



- Dia Mundial do Banheiro – comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros. Tem por finalidade melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas, que está ratificada pela 92ª sessão da Assembleia Geral da ONU.



- Dia Nacional do Cordelista – marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel.



20/11

- Dia Mundial das Crianças – comemoração internacional que foi inicialmente recomendada pela 9ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954. Tem por finalidade marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças";



- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – comemoração do Brasil que foi instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011;



- Dia do Auditor de Controle Interno;



- Dia da Industrialização da África – comemoração internacional instituída pela ONU em 1989;



- Parte do Viaduto Engenheiro Freyssinet, popularmente conhecido como Viaduto da Paulo de Frontin, desaba, matando 48 pessoas (55 anos).



21/11

- Nascimento do compositor, arranjador e autor teatral fluminense Luiz Augusto Rescala, o Tim Rescala (65 anos) – produtor da série Blim Blem Blom, na rádio MEC FM;



- Dia Mundial da Televisão – instituído pela ONU em dezembro de 1996.



22/11

- Dia da Música – comemoração institucionalizada por Getúlio Vargas em 1932.



23/11

- Renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca à presidência da República, após a eclosão da Primeira Revolta da Armada (135 anos);



Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil.



24/11

- Nascimento do poeta catarinense Cruz e Sousa (165 anos);



- Morte do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (35 anos);



- A cidade de Olinda (PE) é incendiada pelos holandeses (395 anos);



- Inauguração do shopping Conjunto Nacional, o primeiro da cidade de Brasília (55 anos);



- Incêndio no Canecão Mineiro deixa sete mortos e mais de 300 feridos (25 anos);



- Registro do Caboclinho, em Pernambuco, como patrimônio imaterial brasileiro (10 anos).



25/11

- Morte do político cubano Fidel Castro (10 anos)



- Dia Nacional do Doador de Sangue



- Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres – comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999



- Dia Nacional da Baiana de Acarajé – comemoração criada pela Lei nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital da Bahia



26/11

- Nascimento do ator ítalo-brasileiro Otello Zeloni (105 anos);



- Nascimento do ator e dublador fluminense Waldyr Sant'anna (90 anos) – considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira;



- Cento e oito presos fogem da prisão de Carandiru, em uma das maiores fugas em massa da história do país (25 anos);



- Inauguração do Museu da Gente Sergipana (15 anos).



27/11

- Nascimento da atriz e ex-modelo catarinense Vera Fischer (75 anos) – foi Miss Brasil em 1969;



- Morte do cantor paulista João Dias (30 anos) – no início da década de 1950 foi contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde passou a apresentar um programa dominical. Participou durante muitos anos da Socinpro, tornando-se ativo líder dos direitos dos compositores e intérpretes;



- Registro do samba "Pelo Telephone" na Biblioteca Nacional (110 anos) – considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil;



- Adhemar Ferreira da Silva conquista medalha de ouro no Salto Triplo nas Olimpíadas de Melbourne, tornando-se o primeiro bicampeão olímpico do país (70 anos);



- Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama;



- Dia Nacional do Técnico e do Engenheiro de Segurança do Trabalho – a data marca a regulamentação oficial dessas profissões no Brasil, estabelecida por meio da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985.



28/11

- Nascimento do cantor, compositor e escritor fluminense Uday Vellozo, o Benito di Paula (85 anos);



- Reconhecimento do Parque Nacional do Iguaçu como Patrimônio Natural Mundial, pela Unesco (40 anos).



29/11

- Nascimento do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (115 anos);



- Morte do cantor e compositor fluminense Nicanor de Paulo Ribeiro Filho, o Ari Cordovil (45 anos);



- Nascimento da escritora mineira Conceição Evaristo (80 anos);



- Morte do guitarrista, cantor, compositor e produtor inglês George Harrison (25 anos);



- Acidente aéreo na Colômbia mata 71 pessoas e deixa seis feridos, incluindo integrantes do clube de futebol Chapecoense (10 anos);



- Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino – comemoração internacional instituída pela ONU. Ter por finalidade marcar a data da aprovação da Resolução nº 181, de 29 de novembro de 1947, na segunda sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel;



- Inauguração do Parque Nacional de Brasília (65 anos).



30/11

- Morte do jurista mineiro Heráclito Fontoura Sobral Pinto (35 anos) - foi ferrenho defensor dos direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar que foi instaurada após o golpe de 1964;



- Nascimento do político e magistrado baiano Luiz Vianna, o Luís Viana (180 anos) - foi durante o governo de Luís Viana, na Bahia, que ocorreu a Guerra de Canudos, conflito que afetou negativamente a popularidade dele como governador;



- O Brasil levou o primeiro lugar em duas das nove categorias do maior prêmio de ciência para países em desenvolvimento do mundo, o "The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries" (TWAS) (10 anos). Em Ciências Sociais, a premiada foi Marilda Sotomayor e, em Matermática, o premiado foi Lorenzo Justiniano Díaz Casado;



- Dia do Evangélico – considerado feriado no calendário oficial do Distrito Federal. Instituída pela Lei nº 12.328, de 15 de setembro de 2010, a data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã;



- Inauguração do Aeroporto Santos Dumont (90 anos);



- Terremoto de 5,1 graus na Escala Richter atinge a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte (40 anos).