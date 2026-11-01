Novembro Azul, Finados e Dia da Consciência Negra são alguns destaques Joédson Alves / Agência Brasil
A Agência Brasil, inclusive, publicou uma matéria em 2023 mostrando que a campanha deve alcançar todas as pessoas que podem ser acometidas pela doença, o que inclui as mulheres transexuais e travestis. O Revista Rio, da Rádio Nacional, mostrou em 2025 que o preconceito ainda é um vilão no enfrentamento à doença. O Novembro Azul também recebeu grande destaque da TV Brasil, em edição do Repórter São Paulo de 2022.
Direitos humanos
O Tarde Nacional, veiculado pela Rádio Nacional da Amazônia, em 2023 explicou qual é o papel desses atores sociais. No mesmo ano, a Agência Brasil trouxe entrevista com representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que afirmou que o trabalho dos conselheiros pode ser diferença entre a vida e a morte de uma criança ou adolescente. E a TV Brasil explicou, no jornal Repórter Brasil qual a função e o objetivo dos conselhos tutelares, em edição de 2012.
A Radioagência Nacional deu destaque à efeméride nesta reportagem de 2025. Já Agência Brasil trouxe dois grandes alertas, também em 2025. Nesta reportagem, destaca levantamento que mostra que o ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país. E nesta outra matéria revela que 52,2% dos brasileiros pretos e pardos não sabem quais caminhos seguir para denunciar casos de racismo ou injúria racial. A TV Brasil deu espaço à defesa dos direitos dessas pessoas no jornal Brasil em Dia, em edição de 2020.
A Radioagência Nacional destacou pesquisa que mostra que oito em cada dez brasileiras dizem ter sofrido algum tipo de violência, nesta reportagem publicada este ano. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, mostrou como funciona a espiral da violência de gênero, alertando que três mulheres morrem por dia, vítimas de feminicídio no Brasil, em edição de 2022
Nesta matéria, do ano passado, aborda a criação do Observatório da Violência Contra Jornalistas. E nesta reportagem, deste ano, destaca a criação do Protocolo Nacional de Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores Sociais. Já a Radioagência Nacional abordou o tema sob a ótica das agressões contra mulheres jornalistas.
Liberdade religiosa
Quem nos deixou em novembro
Freddie perdeu a batalha contra o vírus da Aids com apenas 45 anos de idade. Sua morte foi lembrada nesta edição de 2017 do História Hoje, da Rádio Nacional, e nesta reportagem de 2021 da Agência Brasil. O Momento Três, da Rádio Nacional, o homenageou em 2017, e o Fique Ligado, da TV Brasil, falou sobre sua extraordinária capacidade vocal, em edição exibida em 2020.
O programa Templo do Rock, em edição de 2022, recordou o som da banda Traveling Wilburys, antigo grupo fundado por George Harrison. O História Hoje, no mesmo ano, lembrou o último show de George, realizado em 1992, mais de duas décadas após deixar os Beatles. E o Alma Blues falou sobre sua vida e obra em 2021, por ocasião dos 20 anos de sua morte.
Confira a lista completa de efemérides de Novembro de 2026
- Nomeação da Baía de Todos-os-Santos – foi nominada quando uma expedição portuguesa, comandada por Gaspar de Lemos e acompanhada por Américo Vespúcio (cartógrafo e escritor italiano que daria nome a todo o continente americano), foi enviada para mapear as novas terras, descobertas um ano antes por Pedro Álvares Cabral (525 anos);
- Dia Mundial do Veganismo – comemoração internacional festejada desde 1994, instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido;
2/11
- Nascimento do cineasta italiano Luchino Visconti (120 anos);
- Nascimento da atriz, roteirista e produtora teatral fluminense Marieta Severo (80 anos);
- Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas – data reconhecida pela ONU;
- Dia de Finados – comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos". Celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002.
3/11
- Nascimento da historiadora cearense Maria Yedda Leite Linhares (105 anos) – foi diretora da Rádio MEC;
- Morte do maestro francês Paul Mauriat (20 anos) – foi um orquestrador especializado em Easy Listening. Seu trabalho mais famoso é de 1968: "L'amour est bleu" ("Love is Blue"), originalmente gravado por Andre Popp;
- Fundação da Chevrolet Motor Car Company pelo engenheiro de automóveis Louis Chevrolet (115 anos);
- Dia Internacional das Reservas da Biosfera – comemoração instituída pela Unesco para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera;
- Aniversário da Candangolândia – Região Administrativa do Distrito Federal (70 anos).
4/11
- Nascimento da pugilista baiana Adriana Araújo (45 anos) – primeira atleta do Brasil a obter medalha olímpica no boxe feminino, levando a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012;
- Entra em vigor o Ato Constitutivo, carta que estabelece a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco (80 anos);
- Dia da Favela – comemoração de membros da Central Única das Favelas com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem por objetivo marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, que foi escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a primeira referência documentada da história brasileira sobre favelas.
5/11
- Morte do escritor, jornalista, crítico de arte e ativista político pernambucano Mário Pedrosa (45 anos);
- Morte da cantora, compositora e instrumentista goiana Marília Mendonça (5 anos);
- Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, e seus corréus Barzan Ibrahim al-Tikriti e Awad Hamed al-Bandar, são condenados à morte no julgamento de al-Dujail por seus papéis no massacre de 1982 de 148 muçulmanos xiitas (20 anos);
- Dia da Cultura e da Ciência – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecido como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira";
- Dia Nacional da Língua Portuguesa – comemoração que foi estabelecida pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006;
- Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis – data reconhecida pela ONU;
- Dia do Radioamador;
- Dia Nacional do Design – comemoração instituída por decreto de 19 de outubro de 1998.
6/11
- Nascimento do escultor, desenhista, artista gráfico e cenógrafo fluminense Waltercio Caldas (80 anos);
- Nascimento do arranjador, trombonista e líder de banda estadunidense Ray Conniff (110 anos) – considerado o rei do easy listening;
- Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado – comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001;
- Dia Nacional do Riso
- Incêndio de grandes proporções atinge a Estação da Luz (80 anos) – ocorreu em 1946 e destruiu quase todo o edifício
- Criação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul (40 anos)
7/11
- Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC, em 1978 (48 anos) – visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes;
- Nascimento da jornalista, pintora, poeta, escritora e professora fluminense Cecília Meireles (125 anos);
- Morte do cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen (10 anos) – embora seja mais conhecido por canções como "Hallelujah", que alcançaram notoriedade tanto em sua voz quanto na de outros intérpretes, Cohen passou a se dedicar à música apenas depois dos 30 anos, já consagrado como autor de romances e livros de poesia.
- Dia do Radialista
8/11
- Nascimento do instrumentista, cantor e compositor paraense Carlos Nilson Batista Chaves (75 anos);
- Morte do compositor e acordeonista italiano, radicado no Brasil, Mario Zan (20 anos) -- famoso por compor o hino comemorativo do IV Centenário da cidade de São Paulo e por suas músicas típicas das festas juninas de São Paulo e da Região Centro-Sul do Brasil.
- Dia Mundial do Urbanismo – comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França;
9/11
- Nascimento do enxadrista letão Mikhail Tal (90 anos) – oitavo campeão mundial de xadrez e mundialmente conhecido como o "Mago de Riga";
- Mauritânia é o último país do mundo a aprovar lei de abolição da escravidão (45 anos);
- Inauguração da Casa do Cantador em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal (40 anos).
10/11
- Morte do poeta francês Arthur Rimbaud (135 anos);
- Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento – comemoração instituída em 2001 pela Unesco, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados;
- Inauguração do Catetinho – foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília (70 anos).
11/11
- Inauguração do Estádio do Canindé (70 anos);
- Registro do Repente, ocorrido em vários estados, como patrimônio imaterial brasileiro (5 anos).
12/11
- Nascimento do professor, ensaísta e poeta pernambucano Lucilo da Silva Rego Varejão, o Lucilo Varejão Filho (105 anos);
- Nascimento do cantor e compositor fluminense João Nogueira (85 anos);
- Nascimento do jornalista, repórter e apresentador de televisão fluminense Marcelo Rezende (75 anos);
- Nascimento da ex-ginasta romena Nadia Comaneci (65 anos) - primeira ginasta a ganhar nota dez em um evento olímpico de ginástica artística;
- O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinam um acordo de paz encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país (10 anos);
- Aeronave 14-bis, de Santos Dumont, conquista o Prêmio Archdeacon e o Prêmio do Aeroclube da França ao realizar um voo de 220 metros em Paris (120 anos);
- Dia Nacional do Inventor;
- Dia do Pantanal;
- Dia Mundial do Hip Hop – comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos.
13/11
14/11
- Nascimento do violeiro, compositor, cantor, ator e instrumentista sul-mato-grossense Almir Sater (70 anos);
- Nascimento do cantor, compositor e pianista fluminense Dick Farney (105 anos) – um dos precursores da Bossa Nova;
- Morte da Princesa Imperial fluminense, a Princesa Isabel de Bragança (105 anos) – conhecida como "A Redentora";
- Dia Mundial do Diabetes – o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921;
Dia Nacional da Alfabetização.
15/11
Intel lança primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004 (55 anos);
- Dia do Esporte Amador;
- Dia da Proclamação da República – comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca;
- Dia Nacional da Umbanda – comemoração instituída pela Lei nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda. Tem por finalidade marcar a data da primeira manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes;
- Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito – data móvel em comemoração reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro).
16/11
- Dia Internacional para a Tolerância – instituída pela ONU em 1996. Tem por finalidade marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos;
- Dia Nacional da Amazônia Azul – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 13.187 de 11 de novembro de 2015. Tem por finalidade marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizarão aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul;
- O ex-governador Anthony Garotinho é preso pela Polícia Federal, na Operação Chequinho (10 anos).
17/11
- Nascimento do jornalista, cronista e romancista fluminense Manuel Antônio de Almeida (195 anos);
- O ex-governador Sérgio Cabral Filho é preso pela Polícia Federal na 37ª fase da Operação Lava Jato (10 anos).
18/11
- Criação da Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur (60 anos);
- Dia Nacional do Conselheiro Tutelar – data instituída pela Lei Nº 11.622 de 19 de dezembro de 2007.
19/11
- Dia Mundial do Banheiro – comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros. Tem por finalidade melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas, que está ratificada pela 92ª sessão da Assembleia Geral da ONU.
- Dia Nacional do Cordelista – marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel.
20/11
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – comemoração do Brasil que foi instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011;
- Dia do Auditor de Controle Interno;
- Dia da Industrialização da África – comemoração internacional instituída pela ONU em 1989;
- Parte do Viaduto Engenheiro Freyssinet, popularmente conhecido como Viaduto da Paulo de Frontin, desaba, matando 48 pessoas (55 anos).
21/11
- Dia Mundial da Televisão – instituído pela ONU em dezembro de 1996.
22/11
23/11
Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil.
24/11
- Morte do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (35 anos);
- A cidade de Olinda (PE) é incendiada pelos holandeses (395 anos);
- Inauguração do shopping Conjunto Nacional, o primeiro da cidade de Brasília (55 anos);
- Incêndio no Canecão Mineiro deixa sete mortos e mais de 300 feridos (25 anos);
- Registro do Caboclinho, em Pernambuco, como patrimônio imaterial brasileiro (10 anos).
25/11
- Dia Nacional do Doador de Sangue
- Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres – comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999
- Dia Nacional da Baiana de Acarajé – comemoração criada pela Lei nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital da Bahia
26/11
- Nascimento do ator e dublador fluminense Waldyr Sant'anna (90 anos) – considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira;
- Cento e oito presos fogem da prisão de Carandiru, em uma das maiores fugas em massa da história do país (25 anos);
- Inauguração do Museu da Gente Sergipana (15 anos).
27/11
- Morte do cantor paulista João Dias (30 anos) – no início da década de 1950 foi contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde passou a apresentar um programa dominical. Participou durante muitos anos da Socinpro, tornando-se ativo líder dos direitos dos compositores e intérpretes;
- Registro do samba "Pelo Telephone" na Biblioteca Nacional (110 anos) – considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil;
- Adhemar Ferreira da Silva conquista medalha de ouro no Salto Triplo nas Olimpíadas de Melbourne, tornando-se o primeiro bicampeão olímpico do país (70 anos);
- Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama;
- Dia Nacional do Técnico e do Engenheiro de Segurança do Trabalho – a data marca a regulamentação oficial dessas profissões no Brasil, estabelecida por meio da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985.
28/11
- Reconhecimento do Parque Nacional do Iguaçu como Patrimônio Natural Mundial, pela Unesco (40 anos).
29/11
- Morte do cantor e compositor fluminense Nicanor de Paulo Ribeiro Filho, o Ari Cordovil (45 anos);
- Nascimento da escritora mineira Conceição Evaristo (80 anos);
- Morte do guitarrista, cantor, compositor e produtor inglês George Harrison (25 anos);
- Acidente aéreo na Colômbia mata 71 pessoas e deixa seis feridos, incluindo integrantes do clube de futebol Chapecoense (10 anos);
- Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino – comemoração internacional instituída pela ONU. Ter por finalidade marcar a data da aprovação da Resolução nº 181, de 29 de novembro de 1947, na segunda sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel;
- Inauguração do Parque Nacional de Brasília (65 anos).
30/11
- Nascimento do político e magistrado baiano Luiz Vianna, o Luís Viana (180 anos) - foi durante o governo de Luís Viana, na Bahia, que ocorreu a Guerra de Canudos, conflito que afetou negativamente a popularidade dele como governador;
- O Brasil levou o primeiro lugar em duas das nove categorias do maior prêmio de ciência para países em desenvolvimento do mundo, o "The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries" (TWAS) (10 anos). Em Ciências Sociais, a premiada foi Marilda Sotomayor e, em Matermática, o premiado foi Lorenzo Justiniano Díaz Casado;
- Dia do Evangélico – considerado feriado no calendário oficial do Distrito Federal. Instituída pela Lei nº 12.328, de 15 de setembro de 2010, a data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã;
- Inauguração do Aeroporto Santos Dumont (90 anos);
- Terremoto de 5,1 graus na Escala Richter atinge a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte (40 anos).