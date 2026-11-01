Trump participou da festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago, na FlóridaAFP
Trump descarta encontro com Flávio, mas permite sua estadia nos EUA
Presidente dos Estados Unidos ressalta que o senador pode permanecer no país 'pelo tempo que quiser'; veja o vídeo
EUA negam envolvimento com Flávio
Fux atende AGU e inclui ministérios e Abras em audiência sobre bets
Debate público acontece na próxima terça-feira, no STF; entidades favoráveis à proibição dos jogos não foram convocadas
Questionar resultado das eleições prejudica o bolsonarismo, diz Kassab
Em entrevista, presidente do PSD afirmou que partido pode integrar base governista de Lula se o petista fizer aproximação ao centro
Fuvest: prova traz menções a Bad Bunny, Stranger Things e escala 6x1
Primeira fase do vestibular, principal meio de entrada para a USP, foi aplicada neste domingo em cidades de São Paulo e em Fortaleza
Lula diz que cumprirá promessas de campanha e não cortará programas
Em vídeo, presidente rebateu fake news sobre revogação de benefícios e afirmou que visitará estados para agradecer mobilização no 2° turno
Enem 2026: confira horários e o que levar para a prova
Primeiro dia do exame ocorre no próximo domingo (8); veja as principais dicas e orientações do Inep sobre a avaliação
Mega-sena acumula para R$ 46 milhões
Confira os números sorteados; apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 20h desta quarta, em casas lotéricas ou na internet