Filho de Tancredo Neves quer reunir materiais para elaborar novo livro sobre o ex-presidente, morto em 1985 - Gervásio Baptista / Reprodução

Filho de Tancredo Neves quer reunir materiais para elaborar novo livro sobre o ex-presidente, morto em 1985Gervásio Baptista / Reprodução

Publicado 01/11/2026 15:32

A 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) autorizou um dos filhos do ex- presidente Tancredo Neves a obter documentos médicos referentes ao tratamento e à morte do pai, ocorrida em 1985. A decisão foi tomada por unanimidade em julgamento realizado na última segunda-feira (26) e reconheceu que o sigilo profissional não impede, em circunstâncias excepcionais, o acesso de familiares a informações médicas de pessoas falecidas.