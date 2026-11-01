Edição de 2026 do Enem conta com mais de cinco milhões de inscritos - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Edição de 2026 do Enem conta com mais de cinco milhões de inscritosRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 01/11/2026 17:11

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , no próximo domingo (8), os mais de cinco milhões de inscritos devem estar atentos às orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira, a seguir, as principais dicas do Inep e saiba o que é obrigatório, aconselhável, permitido e proibido no exame.





Ao todo, são 45 questões em cada área do conhecimento. No primeiro dia do exame, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, em 15 de novembro, os participantes responderão às questões de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias.

LEIA MAIS: Inep divulga local de provas do Enem; candidato pode conferir no site Ao todo, são 45 questões em cada área do conhecimento. No primeiro dia do exame, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, em 15 de novembro, os participantes responderão às questões de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias.

Horários

- Abertura dos portões: 12h)

- Fechamento dos portões: 13h

- Início das provas: 13h30

- Término das provas: 19h no dia 8; e 18h30 no dia 15



O Enem segue o horário de Brasília. Os participantes com tempo adicional terão, no primeiro domingo, até as 20 horas para concluir a prova, e até as 19h30 no dia 15. O limite de tempo também será estendido em duas horas para os candidatos que farão a videoprova em Libras.



Identificação

A apresentação de documento oficial com foto é obrigatória. São válidos os seguintes documentos:



Documentos físicos:

- RG

- passaporte

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

- Carteira de Trabalho (impressa e emitida após 27/01/1997) ou identidade profissional expedida por conselho de classe

Estrangeiros podem apresentar o passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), documento provisório de Registro Nacional Migratório ou documento de identificação oficial emitido por país-membro do Mercosul.



Documentos digitais:



- e-Título

- CNH Digital

- RG Digital

- Identidade Digital (CIN)

Os documentos devem ser apresentados exclusivamente dentro dos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de tela ou fotos não serão aceitas.



Também não são aceitos documentos não listados no edital do exame, tais como Boletim de Ocorrência, certidões de nascimento, casamento, título de eleitor impresso, carteira de estudante, certificado de residência, crachás e cópias (mesmo que autenticadas).



O que levar

- Obrigatório: caneta esferográfica de tinta preta com o corpo de material transparente e documento de identificação válido (físico ou digital)

- Recomendado: Cartão de Confirmação de Inscrição e Declaração de Comparecimento impressa (para quem precisa comprovar presença no trabalho), que terão que ser guardados no envelope porta-objeto que o chefe de sala fornecerá antes do ingresso na sala.

- Lanches e itens pessoais: Alimentos e medicamentos são permitidos, mas passarão por vistoria do fiscal.



Antes de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.



Itens Proibidos



Serão eliminados os participantes que, ao ingressar na sala de provas, estiverem levando consigo, fora do envelope porta-objetos, qualquer um dos seguintes itens:



- Impressos: cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa.

- Eletrônicos: celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos, que devem estar desligados, com alarmes desativados e guardados no envelope porta-objetos.

- Materiais de estudo e vestuário: Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova.

- Comunicação: É proibido estabelecer ou tentar estabelecer qualquer tipo de comunicação externa ou interna, assim como gravar ou fotografar a aplicação do exame. Também é proibido registrar ou divulgar, por meio de imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material usado no exame.



Obrigações

São obrigações do participante do Enem:



- submeter-se à identificação sempre que solicitado;

- aguardar pela autorização para começar o exame;

- submeter-se à revista eletrônica, a qualquer momento, por meio do uso de detector de metais; e

- permitir que seu lanche, medicamentos, artigos religiosos e materiais próprios necessários à realização da prova sejam vistoriados quando solicitado.

Reaplicação

Participantes afetados por problemas logísticos durante as provas ou acometidos por doenças infectocontagiosas na semana anterior ao exame poderão pedir a reaplicação das provas. Os pedidos serão julgados individualmente pelo Inep.



- Problemas logísticos: desastres naturais que comprometam a estrutura do local, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade ou erros de execução do procedimento de aplicação que causem comprovado prejuízo ao candidato;

- Doenças infectocontagiosas: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.



Atenção

