Kassab disse que Flávio poderia ter questionado campanha de Lula, mas que duvidar das urnas 'não é normal' - Reprodução / Band

Kassab disse que Flávio poderia ter questionado campanha de Lula, mas que duvidar das urnas 'não é normal'Reprodução / Band

Publicado 01/11/2026 20:42

presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab , disse que o discurso de ataque às urnas eletrônicas perdeu força e prejudica o campo político bolsonarista. "Questionar a urna, cá entre nós? Chega, chega, isso aí não é mais argumento. Acho que desgasta o bolsonarismo, desgasta o PL. É mais do que provado que a urna, ela é inexpugnável, é um avanço do Brasil", declarou em entrevista deste domingo (1°) ao programa Canal Livre, da Band e da BandNews TV.





O presidente do PSD criticou a postura de Flávio Bolsonaro (PL) em contestar o resultado da eleição. Ele indicou que haveria espaço para contestações pontuais, mas não o resultado final do pleito. "O que ele podia falar, depois de cumprimentar o presidente eleito, é que o seu partido ia recorrer porque achava que a campanha do Lula abusou aqui, abusou ali, usou da máquina. É normal, isso é normal. Mas, agora, ele não aceitar o resultado não é normal", avaliou.



Após fugir do Brasil para Miami (EUA), o candidato derrotado à Presidência da República disse, em carta na última quarta-feira (28), ser o "verdadeiro presidente eleito do Brasil", expressão posteriormente alterada. O manifesto foi divulgado pelo influenciador Paulo Figueiredo. Quinze minutos após distribuir o texto, ele divulgou uma nova versão, atualizando o brasão com nome correto do País, inicialmente escrito como "Estados Unidos do Brazil". Flávio abrandou o tom em uma terceira versão, publicada no X às 17h51, autointitulando-se "o líder do Brasil".



"Faltou um pouco de senioridade aos seus companheiros, porque nesse momento de calor emocional tem que ter alguém que segura o candidato, alguém que tenha ascendência sobre ele. Porque era tão óbvio que a manifestação dele era errada, porque a campanha transcorreu normalmente, não teve nada de errado, não tem nenhum motivo para questionar e se apresentar como um cara que não ia aceitar o resultado", disse Kassab.



O presidente do PSD afirmou na entrevista que a "autoconfiança" demonstrada por Flávio Bolsonaro na campanha presidencial teria assustado parte do eleitorado, o que contribuiu para a derrota no último domingo (25). "Alguns falam em arrogância, outros em salto alto. Eu não sei qual é o nome, mas na medida que ele foi soltando pílulas do que seria a sua conduta como presidente e numa autoconfiança muito grande, ele assustou os eleitores", disse.



As declarações sobre mudanças na Constituição e as críticas de Eduardo Bolsonaro à diplomacia brasileira teriam sido fatores que também contribuíram para afastar parte do eleitorado, segundo Kassab. Ele também afirmou que houve erro, na direita, sobre a definição de quem seria o nome para enfrentar o atual presidente. "Se tivesse um candidato mais ao centro, ele roubaria os votos do centro e ganharia a eleição no primeiro turno. Isso é óbvio e eu reafirmo hoje que eles erraram no candidato", apontou.



Flávio chamou o resultado do segundo turno de "fraude eleitoral", sem apresentar provas, repetindo o discurso do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Lula foi reeleito com 51,78% dos votos válidos, ante 48,22% de Flávio - por uma diferença de 4,4 milhões de votos. Levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), aponta que houve apenas 34,7 mil votos após as 17h no segundo turno, até as 19h.



Gilberto Kassab cobrou o PL por não contestar as vitórias no Congresso. Para ele, há insistência do bolsonarismo em levantar suspeitas sobre os resultados das eleições. "É uma questão que está sempre sendo colocada só pelo bolsonarismo, que é um erro deles, porque mostra que tem aquela vontade de melar, que é a impressão que passa. Porque quando ganha, não", disse.

LEIA MAIS: Sob pressão, EUA negam envolvimento na fuga de Flávio O presidente do PSD criticou a postura de Flávio Bolsonaro (PL) em contestar o resultado da eleição. Ele indicou que haveria espaço para contestações pontuais, mas não o resultado final do pleito. "O que ele podia falar, depois de cumprimentar o presidente eleito, é que o seu partido ia recorrer porque achava que a campanha do Lula abusou aqui, abusou ali, usou da máquina. É normal, isso é normal. Mas, agora, ele não aceitar o resultado não é normal", avaliou.Após fugir do Brasil para Miami (EUA), o candidato derrotado à Presidência da República disse, em carta na última quarta-feira (28), ser o "verdadeiro presidente eleito do Brasil", expressão posteriormente alterada. O manifesto foi divulgado pelo influenciador Paulo Figueiredo. Quinze minutos após distribuir o texto, ele divulgou uma nova versão, atualizando o brasão com nome correto do País, inicialmente escrito como "Estados Unidos do Brazil". Flávio abrandou o tom em uma terceira versão, publicada no X às 17h51, autointitulando-se "o líder do Brasil"."Faltou um pouco de senioridade aos seus companheiros, porque nesse momento de calor emocional tem que ter alguém que segura o candidato, alguém que tenha ascendência sobre ele. Porque era tão óbvio que a manifestação dele era errada, porque a campanha transcorreu normalmente, não teve nada de errado, não tem nenhum motivo para questionar e se apresentar como um cara que não ia aceitar o resultado", disse Kassab.O presidente do PSD afirmou na entrevista que a "autoconfiança" demonstrada por Flávio Bolsonaro na campanha presidencial teria assustado parte do eleitorado, o que contribuiu para a derrota no último domingo (25). "Alguns falam em arrogância, outros em salto alto. Eu não sei qual é o nome, mas na medida que ele foi soltando pílulas do que seria a sua conduta como presidente e numa autoconfiança muito grande, ele assustou os eleitores", disse.As declarações sobre mudanças na Constituição e as críticas de Eduardo Bolsonaro à diplomacia brasileira teriam sido fatores que também contribuíram para afastar parte do eleitorado, segundo Kassab. Ele também afirmou que houve erro, na direita, sobre a definição de quem seria o nome para enfrentar o atual presidente. "Se tivesse um candidato mais ao centro, ele roubaria os votos do centro e ganharia a eleição no primeiro turno. Isso é óbvio e eu reafirmo hoje que eles erraram no candidato", apontou.Flávio chamou o resultado do segundo turno de "fraude eleitoral", sem apresentar provas, repetindo o discurso do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Lula foi reeleito com 51,78% dos votos válidos, ante 48,22% de Flávio - por uma diferença de 4,4 milhões de votos. Levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), aponta que houve apenas 34,7 mil votos após as 17h no segundo turno, até as 19h.Gilberto Kassab cobrou o PL por não contestar as vitórias no Congresso. Para ele, há insistência do bolsonarismo em levantar suspeitas sobre os resultados das eleições. "É uma questão que está sempre sendo colocada só pelo bolsonarismo, que é um erro deles, porque mostra que tem aquela vontade de melar, que é a impressão que passa. Porque quando ganha, não", disse.

Lula precisa encontrar dupla como Palocci e Meirelles e 'empoderar'

Kassab disse ainda que o presidente Lula precisará encontrar uma dupla na economia semelhante à formada por Antonio Palocci e Henrique Meirelles, respectivamente ministro da Fazenda e presidente do Banco Central (BC) no primeiro governo do petista.



"Ele (Lula) ganhou assumindo alguns compromissos no campo social. Eu acho que não adianta, ele vai cumprir e é importante que cumpra. Mas ele tem que encontrar, para conduzir a política econômica, uma dupla como foi a dupla Palocci e Meirelles", afirmou o presidente do PSD, quarta maior bancada partidária na Câmara, com 43 deputados. Ele condicionou uma eventual participação formal na base aliada a um diálogo efetivo com o centro.



"O PSD não pode se sentir como base se não tiver um governo que tenha os seus olhos também para o centro. Eu passei uma mensagem ao presidente, cumprimentando pela vitória, e no momento que ele nos convidar para uma conversa, nós vamos deixar muito claro isso, que nós acreditamos que se ele fizer um governo também voltado ao centro, ele terá a chance maior de ser bem sucedido", declarou.



No momento, os principais nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Lula são: Rafael Fonteles, governador do Piauí (PT), e Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que também acumulou a chefia do Ministério da Indústria e Comércio de 2023 a início de 2026. O atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, tem mandato na autoridade monetária até dezembro de 2028.



Gilberto Kassab ressaltou que o partido pode apoiar Lula, se o petista montar uma gestão voltada para o centro político e com diretrizes claras na economia. "Se ele fizer um governo para o centro, deixando claro quais serão as suas linhas mestras na condução da política econômica, apoiando algumas reformas estruturais do país, em especial a reforma eleitoral e algumas reformas do Judiciário, por que não apoiá-lo?", questionou.



Para Kassab, Lula precisa "empoderar" os nomes da área de economia dentro do governo. "O que o Lula precisa fazer agora é encontrar a sua dupla Meirelles-Palocci, delegar o comando, empoderar para que eles possam atingir o objetivo de trazer equilíbrio fiscal, tranquilizar o mercado", declarou.



Na entrevista, ele reforçou o argumento de segurança e estabilidade fiscal para garantir investimentos no Brasil. "O mercado são as pessoas que têm recursos, que estão no Brasil e querem ficar, ou que estão lá fora e querem vir. Mas se elas não tiverem a segurança que vai ter aqui uma queda de juros, a promoção num equilíbrio fiscal, num ajuste fiscal, vão embora e os outros não virão", avaliou.



Em um cenário mais adverso no Congresso, Lula precisará abarcar membros de diferentes partidos políticos para formar uma base governista. O PSD perdeu cinco deputados nas eleições gerais deste ano, saindo de 48 para 43 nomes. Apesar da derrota de Flávio Bolsonaro, o PL terá uma bancada expressiva de 121 deputados e de 28 senadores. Ou seja, para conseguir avançar com sua agenda no Congresso, Lula precisará de partidos do Centrão - que tendem a ser contemplados novamente com ministérios.



O presidente do PSD disse na entrevista deste domingo que a montagem da equipe econômica deve envolver dois nomes centrais no Planejamento e na Fazenda. "É fundamental que o Lula empodere duas pessoas: no Planejamento, que saiba entender os gastos para fazer os cortes, e na Fazenda, que saiba tranquilizar o mercado", ponderou.



Para Kassab, o contexto atual é mais complexo do que o de 2003. "Nós temos hoje um cenário totalmente diferente e muito mais desfavorável, o que faz com que, mais do que nunca, ele entenda que a sua prioridade e a vontade do governo é não errar no ministro da Fazenda e no ministro do Planejamento. São os pilares principais de um governo para dar certo", acrescentou. O presidente do PSD também defendeu que o ajuste fiscal ocorra sem aumento de impostos. "Ele vai promover, portanto, corte de gastos, ele vai promover corte de subsídios, de privilégios, porque é o único caminho, porque não se admite o aumento da carga tributária", completou.

