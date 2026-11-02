Janones disse que contribuirá com o governo Lula a partir da Câmara dos Deputados - Reprodução / TV Globo

Janones disse que contribuirá com o governo Lula a partir da Câmara dos DeputadosReprodução / TV Globo

Publicado 02/11/2026 12:15

deputado federal eleito André Janones (Rede-MG) publicou no fim da noite deste domingo (1º) um texto em que explica porque não será ministro do quarto mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Janones disse que não poderia ter amarras do cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos.





Segundo ele, o único lugar em que conseguirá entregar a Lula o que entregou no segundo turno da eleição é na Câmara dos Deputados. "Um ministério seria minha zona de conforto, mas o que eu quero é ajudar o presidente com o exército para que ele tenha a melhor avaliação de um mandato de toda a vida dele!", escreveu Janones.



Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, veiculada neste domingo, Janones afirmou que não será ministro nem mudará de partido e que o modelo implantado por ele no canal de WhatsApp "Exército do Lula" não é uma forma de democracia plena, mas mitigada.



"É o que eu chamo de democracia mitigada. Não é a democracia no seu estado pleno. Não é a democracia que eu quero no nosso país. Não é um modelo de democracia sustentável. Isso aqui é um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição", afirmou o parlamentar eleito para um terceiro mandato na Câmara dos Deputados.



Janones declarou ainda que é amigo do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), mesmo estando em lados opostos da política atualmente.



"Ele é um cara que está se propondo a fazer algo que o país precisa muito, que é pacificar, que é superar essa questão ideológica, essa polarização que tem feito tão mal para o povo brasileiro. É alguém que fala a língua do povo e eu realmente acredito que ele vai fazer um bom governo para Minas Gerais", completou.



Por fim, detalhou que não pretende mudar de partido porque preza pela liberdade que a Rede lhe dá. LEIA MAIS: Após fuga, Flávio Bolsonaro vai a culto nos Estados Unidos Segundo ele, o único lugar em que conseguirá entregar a Lula o que entregou no segundo turno da eleição é na Câmara dos Deputados. "Um ministério seria minha zona de conforto, mas o que eu quero é ajudar o presidente com o exército para que ele tenha a melhor avaliação de um mandato de toda a vida dele!", escreveu Janones.Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, veiculada neste domingo, Janones afirmou que não será ministro nem mudará de partido e que o modelo implantado por ele no canal de WhatsApp "Exército do Lula" não é uma forma de democracia plena, mas mitigada."É o que eu chamo de democracia mitigada. Não é a democracia no seu estado pleno. Não é a democracia que eu quero no nosso país. Não é um modelo de democracia sustentável. Isso aqui é um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição", afirmou o parlamentar eleito para um terceiro mandato na Câmara dos Deputados.Janones declarou ainda que é amigo do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), mesmo estando em lados opostos da política atualmente."Ele é um cara que está se propondo a fazer algo que o país precisa muito, que é pacificar, que é superar essa questão ideológica, essa polarização que tem feito tão mal para o povo brasileiro. É alguém que fala a língua do povo e eu realmente acredito que ele vai fazer um bom governo para Minas Gerais", completou.Por fim, detalhou que não pretende mudar de partido porque preza pela liberdade que a Rede lhe dá.

'Exército do Lula' inspira canais digitais no exterior

Após a virada inédita de Lula contra Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial , em ao menos três países que se aproximam do período eleitoral foram criados "exércitos digitais" inspirados no canal de WhatsApp criado por Janones.



Os grupos "Ejército del Peronismo", na Argentina, "L’équipe de Mélenchon officielle, na França e "La Fuerza de la Gente", na Espanha, já somam mais de 270 mil seguidores. Assim como foi realizado na estratégia de Janones, os canais enviam comunicados, tarefas e conteúdos para serem compartilhados e comentados nas redes sociais.



Na última sexta-feira (30), o canal de apoio ao peronismo e contra Javier Milei na Argentina publicou um vídeo e, em seguida, pediu: "publiquemos com tudo este vídeo nas redes sociais com a hashtag #mileiaprendacomlula". O conteúdo do vídeo era sobre a proibição das casas de apostas online no Brasil e citava o aumento de consumo de alimentos após a proibição decretada pelo governo.



O canal francês, por sua vez, já enviou postagens do líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon com o pedido "compartilhem em massa!" e "é preciso o máximo de comentários nesta publicação!"



Antoine Léaument, chefe de comunicação do partido LFI (França Insubmissa), criado por Mélenchon, chegou a publicar um vídeo dirigindo-se aos brasileiros que entraram no grupo. O canal, que agora tem mais de 160 mil seguidores, tinha apenas 30 mil no início da tarde da última terça-feira (27).