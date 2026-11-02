Janones disse que contribuirá com o governo Lula a partir da Câmara dos DeputadosReprodução / TV Globo
Segundo ele, o único lugar em que conseguirá entregar a Lula o que entregou no segundo turno da eleição é na Câmara dos Deputados. "Um ministério seria minha zona de conforto, mas o que eu quero é ajudar o presidente com o exército para que ele tenha a melhor avaliação de um mandato de toda a vida dele!", escreveu Janones.
Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, veiculada neste domingo, Janones afirmou que não será ministro nem mudará de partido e que o modelo implantado por ele no canal de WhatsApp "Exército do Lula" não é uma forma de democracia plena, mas mitigada.
"É o que eu chamo de democracia mitigada. Não é a democracia no seu estado pleno. Não é a democracia que eu quero no nosso país. Não é um modelo de democracia sustentável. Isso aqui é um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição", afirmou o parlamentar eleito para um terceiro mandato na Câmara dos Deputados.
Janones declarou ainda que é amigo do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), mesmo estando em lados opostos da política atualmente.
"Ele é um cara que está se propondo a fazer algo que o país precisa muito, que é pacificar, que é superar essa questão ideológica, essa polarização que tem feito tão mal para o povo brasileiro. É alguém que fala a língua do povo e eu realmente acredito que ele vai fazer um bom governo para Minas Gerais", completou.
Por fim, detalhou que não pretende mudar de partido porque preza pela liberdade que a Rede lhe dá.
'Exército do Lula' inspira canais digitais no exterior
Os grupos "Ejército del Peronismo", na Argentina, "L’équipe de Mélenchon officielle, na França e "La Fuerza de la Gente", na Espanha, já somam mais de 270 mil seguidores. Assim como foi realizado na estratégia de Janones, os canais enviam comunicados, tarefas e conteúdos para serem compartilhados e comentados nas redes sociais.
Na última sexta-feira (30), o canal de apoio ao peronismo e contra Javier Milei na Argentina publicou um vídeo e, em seguida, pediu: "publiquemos com tudo este vídeo nas redes sociais com a hashtag #mileiaprendacomlula". O conteúdo do vídeo era sobre a proibição das casas de apostas online no Brasil e citava o aumento de consumo de alimentos após a proibição decretada pelo governo.
O canal francês, por sua vez, já enviou postagens do líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon com o pedido "compartilhem em massa!" e "é preciso o máximo de comentários nesta publicação!"
Antoine Léaument, chefe de comunicação do partido LFI (França Insubmissa), criado por Mélenchon, chegou a publicar um vídeo dirigindo-se aos brasileiros que entraram no grupo. O canal, que agora tem mais de 160 mil seguidores, tinha apenas 30 mil no início da tarde da última terça-feira (27).
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