Chuvas atingiram a cidade de São Paulo no último final de semana - Afonso Braga / Câmara de São Paulo / Reprodução

Chuvas atingiram a cidade de São Paulo no último final de semanaAfonso Braga / Câmara de São Paulo / Reprodução

Publicado 02/11/2026 20:44 | Atualizado 02/11/2026 21:10

Uma mulher de 80 anos morreu e outras dez pessoas - oito adultos e duas crianças - ficaram feridas após o desabamento da cobertura no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo , durante as chuvas de domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, elas estavam em uma confraternização quando o muro de um terreno vizinho desabou e atingiu a propriedade.

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Em Campos Novos Paulista, uma enxurrada atingiu o Asilo dos Avós, localizado no bairro Capão Grande. O local passou por serviços de manutenção e limpeza. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados.



Os estragos também atingiram residências. Em Apiaí, 18 casas foram danificadas por destelhamentos nos bairros Sítio do Vale, Roseiras, Araçaíba e Variante. Ao todo, 47 pessoas ficaram desalojadas e estão abrigadas temporariamente em casas de familiares.



Em Areias, o bairro São Sebastião foi afetado pelo retorno da água aos quintais e por danos em telhados. Também houve deslizamento de terra no Morro do Rossio e alagamento na Rua 15 de Novembro, onde a água invadiu estabelecimentos comerciais.



Já em Campo Limpo Paulista, o transbordamento do Rio Jundiaí provocou alagamentos na Avenida Alfried Krupp e na Estrada da Bragantina. A presença de detritos prejudicou o tráfego nas duas vias. Também foram registrados deslizamentos em três pontos do município: na Estrada do Garcia, na Rua Cordovil Fernandes Lopes e na Rua Ágata. A Estrada do Garcia permanece totalmente interditada. Na Rua Águas Marinhas, a água atingiu quintais, mas não chegou a entrar nas residências.



Na capital paulista, além da ocorrência com vítima fatal, uma árvore caiu sobre um muro e cinco veículos estacionados na Rua Antônio Machado, no Jardim Três Marias, atingindo também o acesso a um condomínio residencial.



No interior, as quedas de árvores provocaram interdições em rodovias e vias municipais, além de danos à rede elétrica. Em Presidente Prudente, cerca de dez eucaliptos de grande porte caíram sobre a Rodovia Júlio Budiski (SP-501), entre os quilômetros 1 e 2, por volta das 2h desta segunda-feira. A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos. Não houve registro de feridos, e o trânsito já foi normalizado.



Em Pompeia, aproximadamente 13 árvores e um poste caíram na área rural, danificando a rede elétrica e interrompendo o fornecimento de energia. Em Regente Feijó, foram registradas quatro quedas de árvores. Uma delas atingiu o muro de uma residência na Avenida Clemente Pereira. A interrupção no fornecimento de energia afetou os bairros Portal do Sol, Santa Rita, Jardim Paulista, Morada do Sol, Condomínio Garden Village e Residencial Veneza.



Em Mogi das Cruzes, a chuva provocou alagamentos na Avenida Ricieri José Marcatto, no bairro César de Souza, e na Rua Bom Jesus, em Sabaúna. Os pontos já foram normalizados. Também houve queda de árvores na Estrada do Taboão. Não foram registradas vítimas ou pessoas desalojadas no município.



Já em Cachoeira Paulista, a força do vento arrancou parte do telhado da Escola Municipal Ana Ferreira Marcondes. Três salas de aula foram interditadas, mas ninguém estava no prédio no momento do incidente. Também foram registradas três quedas de árvores na Estrada da Bocaina, que ficou parcialmente interditada. Em Campos Novos Paulista, uma enxurrada atingiu o Asilo dos Avós, localizado no bairro Capão Grande. O local passou por serviços de manutenção e limpeza. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados.Os estragos também atingiram residências. Em Apiaí, 18 casas foram danificadas por destelhamentos nos bairros Sítio do Vale, Roseiras, Araçaíba e Variante. Ao todo, 47 pessoas ficaram desalojadas e estão abrigadas temporariamente em casas de familiares.Em Areias, o bairro São Sebastião foi afetado pelo retorno da água aos quintais e por danos em telhados. Também houve deslizamento de terra no Morro do Rossio e alagamento na Rua 15 de Novembro, onde a água invadiu estabelecimentos comerciais.Já em Campo Limpo Paulista, o transbordamento do Rio Jundiaí provocou alagamentos na Avenida Alfried Krupp e na Estrada da Bragantina. A presença de detritos prejudicou o tráfego nas duas vias. Também foram registrados deslizamentos em três pontos do município: na Estrada do Garcia, na Rua Cordovil Fernandes Lopes e na Rua Ágata. A Estrada do Garcia permanece totalmente interditada. Na Rua Águas Marinhas, a água atingiu quintais, mas não chegou a entrar nas residências.Na capital paulista, além da ocorrência com vítima fatal, uma árvore caiu sobre um muro e cinco veículos estacionados na Rua Antônio Machado, no Jardim Três Marias, atingindo também o acesso a um condomínio residencial.No interior, as quedas de árvores provocaram interdições em rodovias e vias municipais, além de danos à rede elétrica. Em Presidente Prudente, cerca de dez eucaliptos de grande porte caíram sobre a Rodovia Júlio Budiski (SP-501), entre os quilômetros 1 e 2, por volta das 2h desta segunda-feira. A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos. Não houve registro de feridos, e o trânsito já foi normalizado.Em Pompeia, aproximadamente 13 árvores e um poste caíram na área rural, danificando a rede elétrica e interrompendo o fornecimento de energia. Em Regente Feijó, foram registradas quatro quedas de árvores. Uma delas atingiu o muro de uma residência na Avenida Clemente Pereira. A interrupção no fornecimento de energia afetou os bairros Portal do Sol, Santa Rita, Jardim Paulista, Morada do Sol, Condomínio Garden Village e Residencial Veneza.Em Mogi das Cruzes, a chuva provocou alagamentos na Avenida Ricieri José Marcatto, no bairro César de Souza, e na Rua Bom Jesus, em Sabaúna. Os pontos já foram normalizados. Também houve queda de árvores na Estrada do Taboão. Não foram registradas vítimas ou pessoas desalojadas no município.Já em Cachoeira Paulista, a força do vento arrancou parte do telhado da Escola Municipal Ana Ferreira Marcondes. Três salas de aula foram interditadas, mas ninguém estava no prédio no momento do incidente. Também foram registradas três quedas de árvores na Estrada da Bocaina, que ficou parcialmente interditada.

Alertas e monitoramento

Para prevenir novos incidentes, a Defesa Civil estadual emitiu quatro alertas de chuva intensa pelo sistema Defesa Civil Alerta (Cell Broadcast) ao longo deste domingo. As mensagens foram enviadas a moradores de Tarumã e Cândido Mota; Artur Nogueira e Santo Antônio de Posse; Apiaí, Ribeirão Branco e Guapiara; e Mirante do Paranapanema e Marabá Paulista.



Além dos alertas enviados diretamente aos celulares, foram enviadas 58 mensagens SMS no domingo e outras 21 desde o início desta segunda-feira, 2, com orientações preventivas.