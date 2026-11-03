Idoso caminhava com muletas quando apoiou o equipamento em um carro, o que motivou a agressão - Reprodução / Redes sociais

Idoso caminhava com muletas quando apoiou o equipamento em um carro, o que motivou a agressãoReprodução / Redes sociais

Publicado 03/11/2026 08:43 | Atualizado 03/11/2026 12:45

Um idoso foi agredido com uma voadora por um motorista após encostar a muleta em um carro no bairro Jardim Helena Maria, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Denis Young Kim, apontado como o responsável pelas agressões. A defesa dele não foi localizada.





A vítima, identificada como José Ricardo, de 79 anos, caminhava com a ajuda de muletas quando um carro passou bem próximo a ela. José encostou a ponta da muleta na parte de trás do veículo. O motorista saiu do carro, deu uma voadora nas costas do idoso e depois pisou na cabeça dele. O caso aconteceu na última sexta-feira (30).



Além da dificuldade motora, o idoso também tem a visão comprometida por uma catarata. Em entrevista à Record TV, José relatou ter ferimentos na cabeça, nos braços, nas mãos, nas pernas e nos pés. Ele também afirmou ter quebrado uma costela. "Quase me atropelou", disse. José foi encaminhado a um hospital, mas já teve alta.



A família do idoso afirmou à Band TV que ele usava muletas porque havia feito uma cirurgia no fêmur. "Até então, a gente pensou que era uma queda. A gente só recebeu o vídeo e descobriu que foi agressão na UPA", disse a sobrinha da vítima, Monique.



De acordo com a Polícia Civil, diligências realizadas pelas autoridades apontam que, após a identificação do veículo e do proprietário, equipes policiais se dirigiram ao endereço cadastrado de Kim, mas ele não foi localizado.



Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) diz que as diligências continuam em andamento para localizar o paradeiro do investigado, bem como a conclusão de exames médico-legais na vítima para instruir o inquérito policial encaminhado ao Poder Judiciário.

LEIA MAIS: Corpo carbonizado desaparece de IML em São Paulo e velório é cancelado A vítima, identificada como José Ricardo, de 79 anos, caminhava com a ajuda de muletas quando um carro passou bem próximo a ela. José encostou a ponta da muleta na parte de trás do veículo. O motorista saiu do carro, deu uma voadora nas costas do idoso e depois pisou na cabeça dele. O caso aconteceu na última sexta-feira (30).Além da dificuldade motora, o idoso também tem a visão comprometida por uma catarata. Em entrevista à Record TV, José relatou ter ferimentos na cabeça, nos braços, nas mãos, nas pernas e nos pés. Ele também afirmou ter quebrado uma costela. "Quase me atropelou", disse. José foi encaminhado a um hospital, mas já teve alta.A família do idoso afirmou à Band TV que ele usava muletas porque havia feito uma cirurgia no fêmur. "Até então, a gente pensou que era uma queda. A gente só recebeu o vídeo e descobriu que foi agressão na UPA", disse a sobrinha da vítima, Monique.De acordo com a Polícia Civil, diligências realizadas pelas autoridades apontam que, após a identificação do veículo e do proprietário, equipes policiais se dirigiram ao endereço cadastrado de Kim, mas ele não foi localizado.Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) diz que as diligências continuam em andamento para localizar o paradeiro do investigado, bem como a conclusão de exames médico-legais na vítima para instruir o inquérito policial encaminhado ao Poder Judiciário.

'É maldade'

"É maldade. Cara maldoso. Com a muleta eu não ia 'macetar' o carro dele", afirmou em entrevista à TV Globo nesta terça-feira (3). O idoso disse que não lembra se chegou a encostar a ponta da muleta na parte de trás do veículo. No entanto, o motorista saiu do carro, deu uma voadora em suas costas e um pisão na cabeça.



"Se eu tivesse enxergando eu poderia falar se ele bateu em mim. Mas eu não vejo nada. Não lembro de nada. Quero que se achar ele, perguntar porque ele fez isso comigo. Não fiz nada pra ele. Sou analfabeto, mas não sou ignorante. Graças a Deus", declarou.

Idosa morre em desabamento na capital paulista

Uma mulher de 80 anos morreu e outras dez pessoas - oito adultos e duas crianças - ficaram feridas após o desabamento da cobertura no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, durante as chuvas deste domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, elas estavam em uma confraternização quando o muro de um terreno vizinho desabou e atingiu a propriedade.



Além da ocorrência com vítima fatal, uma árvore caiu sobre um muro e cinco veículos estacionados na Rua Antônio Machado, no Jardim Três Marias, atingindo também o acesso a um condomínio residencial.