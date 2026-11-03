Gilmar Mendes disse que é esperado do presidente do TSE uma 'postura de árbitro equidistante' - Antônio Augusto / STF

Gilmar Mendes disse que é esperado do presidente do TSE uma 'postura de árbitro equidistante'Antônio Augusto / STF

Publicado 03/11/2026 10:20

Sem citar o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF) , afirmou que "de quem está na condução do órgão que organiza o pleito espera-se a postura de árbitro equidistante que a Constituição supõe". Segundo Gilmar, foi o colegiado do TSE que garantiu uma disputa dentro das regras.