Fux citou o estudo entregue por Janja sobre o impacto das bets nas mulheres brasileirasRosinei Coutinho / STF
"O vício nas apostas online se tornou um problema de saúde pública que não afeta apenas a vida de quem aposta, ele adoece toda a família, principalmente as mulheres. São as mulheres que sentem o principal peso desse vício", escreveu Janja no Instagram.
Fux é o relator no Supremo de ações contra a medida provisória que proíbe as bets no País, decretada pelo governo federal no final de setembro deste ano.
A audiência pública para discutir o tema foi marcada na semana passada pelo magistrado e convocou times, empresas de apostas, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União (AGU), Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e outros órgãos e associações.
Entre os times, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, Vitória, Guarani e Portuguesa foram convidados.
No início da audiência, o ministro rebateu críticas feitas a ele por convocar grupos favoráveis à volta das bets e defendeu que as apostas online sejam banidas. "Não procede a informação que eu só convoquei empresas e times de futebol", disse.
Depois, mostrou um trecho do seu voto sobre as casas de apostas online na época da regulamentação, na qual fez críticas aos jogos. No voto, à época, ele mencionou tentativas de suicídio e violência doméstica ligadas às bets.
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