No ano passado, a Mega da Virada pagou o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão - Marcelo Camargo / Agência Brasil

No ano passado, a Mega da Virada pagou o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhãoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 03/11/2026 17:26 | Atualizado 03/11/2026 18:27

Caixa anunciou que o prêmio da Mega da Virada deste ano deve superar o valor de R$ 1 bilhão. As apostas para a 18ª edição do concurso especial, de número 3100, estão disponíveis a partir desta terça (3) e poderão ser feitas até as 22h do dia 31 de dezembro.

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No ano passado, a Mega da Virada pagou o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. O sorteio teve seis apostas ganhadoras, e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.



O sorteio será realizado às 11h do dia 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

No ano passado, a Mega da Virada pagou o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. O sorteio teve seis apostas ganhadoras, e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.O sorteio será realizado às 11h do dia 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

Não acumula



Como se trata de uma edição especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Isso quer dizer que se não houver ganhadores que acertem as seis dezenas o dinheiro é dividido entre os acertadores da Quina, com cinco acertos. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a premiação será destinada aos acertadores da quadra.



De toda forma, a previsão é que 90% do rateio seja destinado às apostas que acertarem as seis dezenas (sena), 5% às apostas com cinco acertos (quina) e 5% às apostas com quatro acertos (quadra).



As apostas podem ser feitas nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa (IOS e Android). Correntistas do banco podem fazer as apostas pelo Internet Banking. O valor da aposta simples com seis números custa R$ 6.



Bolão



A Caixa também disponibiliza as apostas no formato de “bolão” em grupo. Para isso, a pessoa deve preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Para participar de um bolão, o apostador pode adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço adicional.



Na Mega-Sena, é possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com até dez apostas por recibo. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números.

Como apostar?

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.



Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis no volante. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor do jogo e a probabilidade de acerto.

Também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.

