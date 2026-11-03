Padilha disse que o Brasil foi "o primeiro a ter a coragem" de proibir as bets - Walterson Rosa / Ministério da Saúde

Padilha disse que o Brasil foi "o primeiro a ter a coragem" de proibir as betsWalterson Rosa / Ministério da Saúde

Publicado 03/11/2026 17:59

ministro da Saúde, Alexandre Padilha , defendeu nesta terça-feira (3) a manutenção da decisão do governo federal que proibiu o funcionamento das empresas que operam sites de apostas online, conhecidas como bets.

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Durante audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para debater a proibição, o ministro disse que está preocupado com o impacto das apostas no Sistema Único de Saúde (SUS) e com a situação de pessoas que podem tirar a própria vida por estarem endividadas ou se tornarem vítimas da ludopatia (vício em jogos).



"A única e melhor solução para evitar suicídios, evitar pessoas viciadas, violência familiar, é mantermos a proibição das bets", afirmou. Durante audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para debater a proibição, o ministro disse que está preocupado com o impacto das apostas no Sistema Único de Saúde (SUS) e com a situação de pessoas que podem tirar a própria vida por estarem endividadas ou se tornarem vítimas da ludopatia (vício em jogos)."A única e melhor solução para evitar suicídios, evitar pessoas viciadas, violência familiar, é mantermos a proibição das bets", afirmou.

O ministro citou pesquisas segundo as quais as apostas eletrônicas aumentam em 15 vezes o risco de suicídio, principalmente entre as mulheres.



Na avaliação do ministro, todos os países que legalizaram as bets registraram piora nos indicadores de saúde ligados ao jogos online. Padilha também disse que o Brasil foi "o primeiro a ter a coragem" de proibir as bets.



"Não tem nenhum país que, ao legalizar as bets, reduziu o número de pessoas que procuram o serviço de saúde por conta da ludopatia, reduziu o risco de saúde, reduziu a violência familiar", comentou.



Dados



Durante a audiência, o ministro apresentou dados que mostram aumento de 200% na procura de atendimento no SUS por causa dos malefícios provocados pelas bets.



Os dados também mostram que 28 milhões de pessoas fizeram apostas nos 12 meses anteriores à proibição das bets. Desse total, cerca de 11 milhões apresentaram padrões de risco ou comportamento problemático.



Padilha citou que o governo federal já registrou 1,2 milhão de pedidos de autoexclusão de CPFs para bloquear a realização dos jogos.



"Não é dinheiro que se perde, perde o controle da vida. Quarenta por cento deles [do total de 1,2 milhão] falaram que não aguentam mais perder o controle", completou.



Audiência



A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator dos recursos apresentados no Supremo pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR).



Empresas e clubes de futebol recorreram ao STF alegando prejuízos econômicos, insegurança jurídica e impacto sobre contratos em vigor. As entidades pediram a derrubada da medida provisória que proibiu a exploração e publicidade dos jogos online.

A MP foi editada em setembro deste ano e ainda deverá ser analisada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar lei em definitivo.