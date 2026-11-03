Flávio Bolsonaro em Miami, nos Estados Unidos - Ricardo Arduengo / AFP

Flávio Bolsonaro em Miami, nos Estados UnidosRicardo Arduengo / AFP

Publicado 03/11/2026 20:26 | Atualizado 03/11/2026 20:32

O senador e candidato derrotado à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou contra um requerimento para transformar em projeto autônomo as duas emendas apresentadas à PEC da Segurança Pública que tratavam sobre a redução da maioridade penal. A participação do parlamentar na sessão aconteceu dos Estados Unidos (EUA), para onde viajou após perder no 2º turno as eleições . Ele exerceu seu direito pelo aplicativo da Casa.

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A articulação governista abriu caminho para a aprovação da PEC da Segurança Pública em segundo turno por 75 a 0. O texto segue agora diretamente para promulgação, em data que ainda será definida.



O requerimento foi aprovado por 38 votos a 36 e uma abstenção para retirar o tema da PEC e avaliá-lo depois. Com isso, a oposição ficou impedida de apresentar destaques sobre a matéria. PL, PP, Republicanos, PSDB e Podemos orientaram voto contrário.



A tentativa de votar o tema na PEC partiu de Rogério Marinho (PL-RN), com redução para 16 anos em geral e 14 para crimes hediondos. Para conter a oposição, Camilo Santana (PT-CE) propôs 16 anos só para crimes graves, emenda que teve apoio de Lula.



O relator Rogério Carvalho (PT-SE) indicou a tramitação em separado. Já o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, prometeu que, se a comissão especial da Câmara votar a redução em novembro, pautará o tema no plenário do Senado no dia seguinte.



Com a aprovação da PEC, Lula prometeu criar o Ministério da Segurança Pública para articular ações com os estados e combater as facções criminosas. O promotor Lincoln Gakiya (MP-SP) é cotado para comandar a pasta.



A PEC reorganiza a área, amplia atribuições da PF e autoriza a PRF a atuar em ferrovias e hidrovias federais. Além disso, permite a criação de polícias municipais por cidades com capacidade financeira e insere o Susp na Constituição.



O texto cria o Sistema de Políticas Penais, endurece regras com prisão obrigatória em segurança máxima para chefes de facções e milícias e destina 10% do superávit do Fundo Soberano do Pré-Sal para o setor.



Os senadores aprovaram emenda de Carlos Portinho (PL-RJ), autorizando o Fundo Nacional de Segurança Pública a custear ações das Forças Armadas em missões específicas, como em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

* Com informações de Estadão Conteúdo

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.