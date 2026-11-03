Justiça veta uso de conteúdo jornalístico pela Meta sem consentimentoAFP
Justiça veta uso de conteúdo jornalístico pela Meta sem autorização
Decisão atende a pedido de três entidades do setor de comunicação e impede que empresa penalize veículos que recusarem liberar publicações para treinamento de inteligência artificial
Após fuga, Flávio registra presença em sessão sobre PEC da Segurança
Parlamentar participou, pelo aplicativo do Senado, da votação que chancelou a proposta do governo Lula e blindou o texto de emendas da oposição
Justiça veta uso de conteúdo jornalístico pela Meta sem autorização
Decisão atende a pedido de três entidades do setor de comunicação e impede que empresa penalize veículos que recusarem liberar publicações para treinamento de inteligência artificial
Senado aprova PEC da Segurança sem a redução de maioridade penal
Proposta fortalece integração das forças policiais, amplia atribuições da PRF e prevê mais recursos para o combate ao crime organizado
AGU defende medida provisória que proibiu bets no país
Jorge Messias argumentou que a MP proteger a saúde da população, a renda das famílias e a economia do país
Padilha defende proibição das bets e cita impacto no SUS
Ministro da Saúde participou de audiência pública no STF sobre o tema e apresentou dados da pasta, como alta de 200% na procura por atendimento
Mega da Virada: Caixa anuncia que prêmio deve superar R$ 1 bilhão
Apostas para o concurso especial já estão disponíveis e vão até 31 de dezembro; sorteio será realizado dia 1º de janeiro de 2027
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