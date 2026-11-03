Justiça veta uso de conteúdo jornalístico pela Meta sem consentimento - AFP

Justiça veta uso de conteúdo jornalístico pela Meta sem consentimentoAFP

Publicado 03/11/2026 20:18 | Atualizado 03/11/2026 21:08

Meta não poderá utilizar reportagens, fotografias e vídeos produzidos por veículos de comunicação sem autorização. A determinação foi estabelecida pela Justiça de São Paulo, que também proibiu a empresa de restringir o funcionamento das páginas e ferramentas de jornais, revistas e emissoras que não aceitarem compartilhar seus materiais.

A decisão liminar foi concedida após uma ação apresentada pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e pela Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner).

*Matéria em atualização