Eliana Rocha morreu aos 82 anos - Reprodução Instagram

Eliana Rocha morreu aos 82 anosReprodução Instagram

Publicado 03/11/2026 22:47

A atriz Eliana Rocha, mais conhecida pela participação na série Pé na Cova (2013-2016), da TV Globo, morreu nesta terça-feira (3), aos 82 anos. A notícia foi confirmada pelo diretor e ator Miguel Falabella pelas redes sociais.

"Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!", escreveu ele.



Nos comentários, colegas de elenco e de profissão lamentaram a perda. "Poxa, uma amiga e atriz maravilhosa!!! Tô muito triste", escreveu ator Diogo Vilella. "Deus a receba em bom lugar", disse a atriz Fabiana Karla. "Tão maravilhosa", publicou Bruno Astuto. "Ela era tão única!!!! Fazia a diferença em Pé na Cova. Muita luz, pra nossa Luz que agora é realmente Divina", postou a apresentadora Andreia Veiga.

Biografia

Nascida em Santos, ela construiu carreira especialmente no teatro. Em 1974, juntando-se a Jandira Martini, Ney Latorraca, entre outros, fundou o grupo Royal Bexiga’s Company, que montava diversos espetáculos.



Além de interpretar Luz Divina em Pé na Cova, a artista também fez trabalhos na televisão em Meu Bem, Meu Mal (1990), Chiquititas (1998), Negócio da China (2008) e Eu, a Vó e a Boi (2019), entre outras produções.



Eliana também escreveu dois livros: uma biografia do autor Marcos Caruso e Memórias de um Tempo Não Vivido, obra em que conta a história de sua família.



De acordo com o comunicado divulgado pela família da atriz, as homenagens a Eliana acontecerão nesta quarta-feira (4), às 11h, no Funeral House Pacaembu, em São Paulo.