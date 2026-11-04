Antes de boletim médico, Lula parabenizou o Senado pela aprovação da PEC da segurança - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Antes de boletim médico, Lula parabenizou o Senado pela aprovação da PEC da segurançaTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 04/11/2026 11:30

O Hospital Sírio-Libanês informou, no fim da noite desta terça-feira (3), que todos os exames do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , "estão dentro da normalidade". Lula deu entrada no hospital da capital paulista à tarde, para realizar uma avaliação de rotina.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), os exames estavam previamente agendados para depois das eleições. "O presidente segue sua agenda habitual de trabalho", diz a nota divulgada pelo Sírio-Libanês, que é assinada pelos diretores Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis.



Em junho deste ano, o presidente anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva que fazia para tratar um carcinoma basocelular, câncer de pele localizado no couro cabeludo. Também neste ano, Lula realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já tinha realizado o mesmo procedimento no olho direito em 2020.

Lula parabeniza o Senado pela aprovação da PEC da Segurança Pública

Horas antes da divulgação do boletim, o presidente Lula foi às redes sociais parabenizar o Senado pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública . "Parabenizo o Senado Federal pela aprovação da PEC da Segurança Pública, que encaminhamos ao Congresso para fortalecer o combate ao crime organizado", disse o presidente, em publicação no X.

"Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias." Em uma imagem divulgada junto à mensagem, Lula repetiu o slogan utilizado durante a campanha eleitoral sobre o tema: "Para o cidadão, proteção. Para o bandido, prisão."



"O povo brasileiro tem o direito de trabalhar, voltar para casa e viver com tranquilidade. Garantir esse direito é um compromisso do Governo do Brasil", concluiu o presidente.



A PEC da Segurança Pública foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado por unanimidade, em dois turnos, e seguiu para promulgação. O texto foi uma bandeira da campanha pela reeleição do presidente Lula.

A oposição não conseguiu incluir a redução da maioridade penal na PEC. Por 38 a 36, senadores aprovaram um requerimento para retirar da PEC a discussão da maioridade e deixar o tema para ser avaliado à parte, num momento posterior. O líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), queria estabelecer a redução da maioridade penal para 16 anos de forma geral e para 14 anos no caso de crimes hediondos.