Janaína Barbosa faleceu aos 48 anos - Reprodução

Janaína Barbosa faleceu aos 48 anos Reprodução

Publicado 04/11/2026 12:19

Janaína Barbosa morreu na terça-feira (3), aos 48 anos. A informação foi confirmada por Otávio Mesquita , ex-marido da apresentadora, nesta quarta-feira (4) ao portal Leo Dias. A causa do falecimento e os detalhes da despedida não foram divulgados.

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Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, lamentou a morte da amiga nas redes sociais. "Sem palavras para descrever o que eu tô sentindo. Literalmente sem chão. Ainda sem acreditar em tudo isso... Te amo muito! Você fará falta, muita falta em nossas vidas", escreveu nos Stories.

Janaína alcançou o auge da fama ao comandar o "TV Fama", programa que aborda o mundo dos famosos exibido na RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens em 2001. Além do trabalho como comunicadora, ela construiu uma carreira na dramaturgia e integrou o elenco da série de humor "Casos e Acasos" (2008), da TV Globo.

Ligada à cultura popular, a apresentadora foi madrinha de bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2007. "Estou honrada em receber essa responsabilidade. Farei o que for para ajudar a escola. Vim para somar e não diminuir. Mesmo se fosse outra pessoa, tenho certeza que não seria para diminuir", disse na época.

Já na vida pessoal, Janaína teve um relacionamento de cerca de três anos com Otávio Mesquita, marcado por idas e vindas entre 2001 e 2007. Em novembro de 2010, ela se casou com o empresário Felipe Faria em uma cerimônia à beira-mar na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Dessa união nasceram os dois filhos: Bernardo, em 2011, e Frederico, em 2017.

Afastada da televisão e dos estúdios desde o fim dos anos 2000, Janaína vinha mantendo uma rotina discreta e inteiramente dedicada à família, bem diferente da intensa exposição pública e midiática que viveu no auge de sua carreira.

Carnaval

Antiga escola de Janaína Barbosa, a Mocidade Independente de Padre Miguel levará para Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027 o enredo "Latinamente Independente - Nosso norte é o Sul em Remanifesto". Assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcellos, o tema é inspirado na obra "América Invertida", do uruguaio Joaquín Torres García.

Neste ano, a agremiação ficou em 11º lugar no Grupo Especial com enredo em homenagem a cantora Rita Lee. A Mocidade Independente será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.