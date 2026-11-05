Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Tânia Rêgo / Agência Brasil
Os números sorteados são: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59.
- 63 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.360,17 cada
- 3.571 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,35 cada
Apostas
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Últimos vencedores da Mega-Sena
Antes disso, em 17 de setembro, a Mega-Sena também teve um ganhador na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Na ocasião, um bolão registrado no município acertou as seis dezenas do concurso 3.059 e garantiu o prêmio total de R$ 101,9 milhões. A aposta foi realizada com sete números marcados e dividida em nove cotas. Com isso, cada um dos participantes recebeu aproximadamente R$ 11,3 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.
O mesmo concurso também premiou outra aposta registrada na lotérica da cidade. O bilhete acertou cinco das seis dezenas sorteadas, garantindo o prêmio da quina, no valor de R$ 189,8 mil. Assim como o jogo que levou o prêmio principal, a aposta vencedora foi organizada em formato de bolão, com nove cotas e sete números marcados. Dessa forma, além dos participantes que dividiram a quantia milionária, outro grupo de apostadores também foi contemplado no sorteio.
Já em 23 de agosto, um apostador de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terminou com um único ganhador na faixa principal. Segundo a Caixa, o bilhete foi registrado por meio digital, em uma aposta simples, sem divisão do prêmio com outros participantes. Como o valor estava acumulado, o apostador recebeu R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.
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