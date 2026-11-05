Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Tânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 05/11/2026 07:24

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.081 da Mega-Sena , ocorrido nessa quarta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.





Os números sorteados são: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59.



- 63 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.360,17 cada

- 3.571 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,35 cada LEIA MAIS! Rio acumula mais de 86 mil empregos formais em 2026 Os números sorteados são: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59.- 63 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.360,17 cada- 3.571 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,35 cada

Apostas

O próximo concurso está marcado para esta sexta-feira (6). Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi registrada no concurso 3.077, realizado em 28 de outubro. O bilhete premiado foi feito por um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, que acertou sozinho as seis dezenas sorteadas e levou o prêmio de R$ 324,9 milhões. O jogo foi simples, com apenas seis números marcados, sem a necessidade de apostar em dezenas adicionais. A quantia foi a maior já paga em um concurso regular da modalidade. Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



Antes disso, em 17 de setembro, a Mega-Sena também teve um ganhador na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Na ocasião, um bolão registrado no município acertou as seis dezenas do concurso 3.059 e garantiu o prêmio total de R$ 101,9 milhões. A aposta foi realizada com sete números marcados e dividida em nove cotas. Com isso, cada um dos participantes recebeu aproximadamente R$ 11,3 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.



O mesmo concurso também premiou outra aposta registrada na lotérica da cidade. O bilhete acertou cinco das seis dezenas sorteadas, garantindo o prêmio da quina, no valor de R$ 189,8 mil. Assim como o jogo que levou o prêmio principal, a aposta vencedora foi organizada em formato de bolão, com nove cotas e sete números marcados. Dessa forma, além dos participantes que dividiram a quantia milionária, outro grupo de apostadores também foi contemplado no sorteio.



Já em 23 de agosto, um apostador de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terminou com um único ganhador na faixa principal. Segundo a Caixa, o bilhete foi registrado por meio digital, em uma aposta simples, sem divisão do prêmio com outros participantes. Como o valor estava acumulado, o apostador recebeu R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.