Operadoras deverão bloquear mensagens de códigos não registrados - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Operadoras deverão bloquear mensagens de códigos não registradosTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 05/11/2026 07:46

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (4) novas regras para ampliar a segurança dos usuários de telefonia móvel e dificultar a aplicação de golpes por meio de mensagens de texto (SMS).





Com as regras, as operadoras de telefonia móvel ficam obrigadas a bloquear mensagens originadas de códigos não registrados. Cada código curto deverá estar vinculado exclusivamente a uma única empresa, facilitando a identificação da origem dos envios.



As exigências se aplicam ao SMS na modalidade A2P (Application-to-Person), utilizada por empresas para enviar mensagens automatizadas aos usuários. Nesse modelo, o remetente é identificado por um código curto, geralmente composto por poucos dígitos, como "29222", em vez de um número de celular convencional.



O Conselho Diretor da Anatel determinou às prestadoras de telefonia móvel que, no prazo de até 90 dias, adotem medidas relativas ao envio dessas mensagens, como a implementação e manutenção de diretório setorial centralizado de códigos curtos, disponível para consulta pública, que permita identificar as pessoas jurídicas responsáveis pelo encaminhamento das mensagens e restrição do uso do serviço de envio de mensagens SMS A2P a pessoas jurídicas devidamente identificadas.



As operadoras terão de assegurar que cada código curto utilizado para identificar os remetentes das mensagens seja destinado ao uso exclusivo de uma única pessoa jurídica, vedado seu compartilhamento. LEIA MAIS! Mega-Sena acumula para R$ 55 milhões; confira os números sorteados Com as regras, as operadoras de telefonia móvel ficam obrigadas a bloquear mensagens originadas de códigos não registrados. Cada código curto deverá estar vinculado exclusivamente a uma única empresa, facilitando a identificação da origem dos envios.As exigências se aplicam ao SMS na modalidade A2P (Application-to-Person), utilizada por empresas para enviar mensagens automatizadas aos usuários. Nesse modelo, o remetente é identificado por um código curto, geralmente composto por poucos dígitos, como "29222", em vez de um número de celular convencional.O Conselho Diretor da Anatel determinou às prestadoras de telefonia móvel que, no prazo de até 90 dias, adotem medidas relativas ao envio dessas mensagens, como a implementação e manutenção de diretório setorial centralizado de códigos curtos, disponível para consulta pública, que permita identificar as pessoas jurídicas responsáveis pelo encaminhamento das mensagens e restrição do uso do serviço de envio de mensagens SMS A2P a pessoas jurídicas devidamente identificadas.As operadoras terão de assegurar que cada código curto utilizado para identificar os remetentes das mensagens seja destinado ao uso exclusivo de uma única pessoa jurídica, vedado seu compartilhamento.

PF investiga possíveis fraudes em concurso da UFRJ

A Polícia Federal realizou, no dia 21 de outubro, uma operação para apurar possíveis fraudes em um concurso público para cargos de Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A prova, realizada no início de março, pode ter beneficiado certos participantes.

Durante a Operação Gabarito, os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros Realengo e Bangu, na Zona Oeste do Rio, e Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As equipes apreenderam 13 celulares, dois Notebooks e ⁠documentos diversos.

A investigação começou a partir de uma notícia-crime encaminhada pela empresa organizadora do concurso, o Instituto Selecon. A denúncia apontou a presença de um padrão de respostas suspeito entre as provas de diversos candidatos.

Segundo a Polícia Federal, o fato indica a possibilidade da existência de um esquema coletivo para fraudar os resultados do certame e beneficiar certos participantes.

Os investigados poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, que prevê uma pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa, alcançando tanto quem comete a fraude quanto quem permite ou facilita o acesso indevido a informações sigilosas.

De acordo com o Código Penal, a pena pode ser aumentada se o delito gerar dano à Administração Pública (prisão de dois a seis anos e multa) ou se for cometido por funcionário público (aumento do tempo em um terço).

Os suspeitos ainda podem responder por eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.

A reportagem enviou um e-mail, às 7h14, pedindo um posicionamento para a UFRJ, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.