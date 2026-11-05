Fenômeno levou ao cancelamento de três voos da companhia - Reprodução / Redes sociais

Fenômeno levou ao cancelamento de três voos da companhiaReprodução / Redes sociais

Publicado 05/11/2026 08:47

Um avião da Azul foi surpreendido por uma forte tempestade enquanto estava na pista do Aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, na manhã da quarta-feira, 4. Em contato com a torre de controle, a tripulação do voo AD4274, que tinha como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, relatou que a aeronave estava sendo sacudida pelo vento e que não havia condições de retornar ao pátio.





"Para vocês terem uma ideia, a gente está parado, o avião está chacoalhando muito", afirmou um dos tripulantes durante a comunicação com a torre.



Na conversa, a tripulação também relatou dificuldades de visibilidade. "Estamos sobre a pista no momento, a gente não está enxergando nada", disse.



Em seguida, informou que aguardaria uma melhora nas condições meteorológicas para retornar ao pátio.



O registro da comunicação também menciona ventos de 79 km/h a 6.500 pés de altitude. LEIA MAIS: Tornados e temporais atingem Santa Catarina e Rio Grande do Sul "Para vocês terem uma ideia, a gente está parado, o avião está chacoalhando muito", afirmou um dos tripulantes durante a comunicação com a torre.Na conversa, a tripulação também relatou dificuldades de visibilidade. "Estamos sobre a pista no momento, a gente não está enxergando nada", disse.Em seguida, informou que aguardaria uma melhora nas condições meteorológicas para retornar ao pátio.O registro da comunicação também menciona ventos de 79 km/h a 6.500 pés de altitude.

Suspensão das operações do aeroporto

A forte tempestade levou à suspensão das operações do Aeroporto de Chapecó por tempo indeterminado.



"Equipes técnicas da administradora estão no local realizando vistoria completa da infraestrutura e adotando as providências necessárias para que as operações sejam normalizadas com a maior brevidade possível", informou a Voe Xap, concessionária responsável pela administração do terminal.



A concessionária orientou os passageiros a não se dirigirem ao aeroporto e a procurarem diretamente as companhias aéreas para obter informações sobre os voos.

Voos cancelados

Em nota, a Azul informou que três voos programados para a quarta-feira precisaram ser cancelados devido ao fechamento do aeroporto: AD4274 e AD2983, ambos com destino a Viracopos, em Campinas (SP), e AD4348, com destino a Florianópolis (SC).



A companhia lamentou os transtornos provocados pela tempestade e afirmou que está prestando assistência aos passageiros e tripulantes afetados, conforme as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



"A Azul lamenta os impactos causados pela forte tempestade que atingiu a cidade, e está prestando assistência aos Clientes e Tripulantes afetados, conforme previsto na Resolução nº 400/2016 (alterada pela Resolução nº 813) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os passageiros serão reacomodados em outros voos da Companhia, após o retorno das operações no local", informou a empresa.



A Azul também orientou os clientes com viagens previstas para os próximos dias, com origem ou destino em Chapecó, a acompanhar as notificações enviadas por e-mail e pelo aplicativo da empresa. Até a publicação da reportagem, não havia previsão para a reabertura do aeroporto.

Inúmeros estragos

A passagem de um tornado provocou inúmeros estragos em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, na quarta-feira. Aulas foram suspensas na rede estadual; o aeroporto Serafim Enoss Bertaso teve parte da estrutura danificada e suspendeu os voos.



A formação do fenômeno meteorológico foi confirmada pela Defesa Civil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de 126,4 km/h entre 10 horas e 11 horas.