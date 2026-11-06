Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), de SPReprodução / Google Street View
Justiça de SP autoriza três bets a voltarem ao ar
Decisão da desembargadora Adriana Pileggi ainda considerou a proibição do Governo Federal contra casas de aposta um 'verdadeiro confisco'
Desabamento de prédio deixa feridos em São Paulo
Imóvel de quatro andares tinha 35 pessoas; bombeiros mobilizaram 51 agentes e 17 viaturas para o resgate
Irmãos Bolsonaro conseguiram cidadania italiana em apenas 58 dias
Especialista em Direito Migratório explica que, na época da convocação, ainda havia pessoas inscritas desde 2018 à espera de atendimento
Fachin homologa delação de investigado no caso Master
João Carlos Mansur, fundador e ex-presidente da Reag Investimentos, foi alvo de buscas e apreensões na Operação Compliance Zero
Lula sanciona lei que torna Enamed obrigatório para exercer medicina
A nova regra será válida para estudantes que ingressarem nos cursos de medicina a partir de 19 de junho de 2026
Lula quer levar Brasil à condição de país desenvolvido em quatro anos
Presidente diz que as perspectivas são 'extraordinárias' e destacou as áreas de energia renovável, minerais críticos e terras raras
País pode chegar a 860 mil casos prováveis de dengue em 2027
Previsão é de especialistas de diferentes países reunidos em webinário; cenário é idêntico ao dos últimos anos, mas não indica tranquilidade
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