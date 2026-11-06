Lula rejeita cortes em medidas que beneficiam as classes mais baixas - Wilton Júnior / Estadão

Lula rejeita cortes em medidas que beneficiam as classes mais baixasWilton Júnior / Estadão

Publicado 06/11/2026 14:37

"Ninguém nesse País pode falar mais de responsabilidade fiscal do que minha equipe econômica. Esses meninos que ganham pouco, que se matam de trabalhar e são xingados, brigando com outros ministros porque nós temos que tirar dois tostões de um para colocar no outro. Ficam o ano inteiro brigando para manter a política fiscal com responsabilidade", declarou Lula.O presidente rejeitou ideias de fazer cortes no orçamento em medidas que beneficiam as classes mais baixas. "A única coisa que eles têm que saber é que o pobre não pagará a conta, nós não levaremos o povo pobre a nenhum sacrifício", declarou.O presidente também declarou que o superávit nas contas públicas deste ano, de 2,8% do PIB, não foi o que o mercado quer, mas sim o que o governo federal conseguiu fazer."Nós estamos entregando o orçamento agora com superávit. Não é o que sistema financeiro quer, porque ele quer tudo, mas é o que a gente pode fazer", declarou Lula.O presidente declarou também que é preciso analisar como ele recebeu o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de questionar os resultados econômicos."Alguém pode falar que esse governo não tem responsabilidade fiscal? Para alguém falar que a gente não tem, as pessoas precisam dizer como é que nós pegamos esse governo", declarou.O presidente voltou a dizer que aprendeu a ter responsabilidade fiscal no contato que teve com a mãe, Dona Lindu, que o ensinava que "ninguém pode gastar mais do que tem".No discurso, o presidente comparou a dívida pública do Brasil com outros países, dizendo que eles possuem metade da brasileira. O presidente também disse que os números brasileiros não correspondem à realidade, e pediu para que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, pudesse fazer uma apresentação futura à imprensa."Quantos países do mundo têm a seriedade fiscal que nós temos? Qual é a dívida interna dos EUA, da França, do Japão ou da Itália? Perto da nossa, é o dobro em relação ao PIB. Se a gente for analisar a nossa dívida de verdade, ela nem é tudo que aparece", disse Lula.