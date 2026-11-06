Na foto, da esquerda para a direta, Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Na foto, da esquerda para a direta, Carlos, Eduardo e Flávio BolsonaroReprodução/Instagram

Publicado 06/11/2026 19:17

Os irmãos Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro tiveram a cidadania italiana reconhecida apenas 58 dias após serem convocados para apresentar a documentação à Embaixada da Itália em Brasília. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (6) pela subsecretária Matilde Siracusano, representante do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni no Parlamento italiano.

De acordo com Siracusano, Eduardo Bolsonaro entrou na lista de espera da Embaixada italiana em Brasília em 22 de dezembro de 2020. Já Carlos e Flávio Bolsonaro fizeram o mesmo em 26 de outubro de 2021. Os três foram convocados simultaneamente para apresentar a documentação em 8 de novembro de 2022. A representante do governo afirmou que, quando os requerentes dependem de um mesmo antepassado, é comum que sejam convocados juntos nessa etapa.

"A cidadania italiana foi reconhecida aos três irmãos Bolsonaro em 5 de janeiro de 2023. A documentação apresentada resultava completa e conforme às disposições então aplicáveis", afirmou Siracusano perante os parlamentares.

Ao governo, o deputado italiano Angelo Bonelli, do partido de esquerda Europa Verde questionou se os irmãos Bolsonaro haviam tido algum tipo de privilégio ou prioridade no reconhecimento da cidadania italiana. O parlamentar afirmou que levará a denúncia às autoridades judiciais, enfatizando a proximidade da família com o partido italiano de extrema direita Liga, liderado por Matteo Salvini.

"É uma questão relacionada à preservação e à proteção dos procedimentos relativos aos italianos no exterior que não puderam receber esse tratamento", afirmou.

Para o deputado, os irmãos Bolsonaro estariam usando os passaportes italianos como forma de fuga. No parlamento, ele chegou a relembrar um vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro em que ele aparece segurando o documento e mandando um recado para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Moraes, f*da-se que você cancelou meu passaporte. Eu não estou de brincadeira nisso aqui. Quando eu falo que me preparei, eu me preparei. Eu conheço o meu inimigo, sei quais são os passos dele. Isso aqui é só um, tá? Eu tenho passaportes de outras nacionalidade. [...] Moraes, se você tem c*lhão manda minha ordem de captura para a Itália. Moraes, eu tenho passaporte italiano. Manda a Itália cancelar o meu passaporte", disse Eduardo em um vídeo publicado no dia 10 de outubro.

Conseguir passaporte italiano pode levar até 10 anos

Em entrevista ao jornal O DIA, José Carneiro da Costa Neto, advogado especialista em Direito Migratório e mestre em Direito Internacional, explica que juridicamente a cidadania italiana por descendência é simples, pois não é um favor do Estado, mas sim o reconhecimento de um direito que nasce com a pessoa, sem exigência obrigatória de idioma ou de residência. Contudo, o interessado precisa reunir as certidões de toda a linha familiar até ao antepassado italiano, traduzi-las, apostilá-las e apresentá-las no consulado da região onde mora.

Há ainda as vias judicial e administrativa diretamente em Itália. O que torna o processo um dos mais difíceis do mundo é a espera. "Pela via consular no Brasil, a prática mostra uma espera média de 8 a 10 anos só na fila para conseguir entregar os documentos. Após a entrega, a lei dava até 24 meses para a decisão; desde 2026, o prazo é de 36 meses. Além disso, desde 2025 as regras ficaram mais restritas, estabelecendo que, pela nova norma, apenas filhos e netos de italianos têm direito", diz.

Questionado se os 58 dias para conseguir a emissão do passaporte foi um prazo normal, o especialista aponta que foi uma análise rápida. Os 58 dias contam-se desde a entrega dos documentos, a 8 de novembro de 2022, até ao reconhecimento, a 5 de janeiro de 2023.

"Na época, a lei fixava um teto de 730 dias para essa etapa, embora uma decisão pudesse sair antes. O governo italiano afirma que a documentação estava completa, e um processo bem instruído pode, de facto, ser concluído em poucas semanas. Agora, para dizer se 58 dias era um prazo habitual em Brasília, seria necessário comparar com pedidos semelhantes da mesma embaixada no mesmo período, e esses dados não são públicos. Vale a pena lembrar que a demora que os brasileiros enfrentam está, sobretudo, antes da entrega: na fila para ser chamado", esclarece.

Uma possível prioridade dos irmãos Bolsonaro não podem justificar celeridade no processo, já que a lei de cidadania italiana não prevê nenhuma via rápida por cargo, profissão ou notoriedade.

"A análise rápida tem uma explicação técnica: documentação completa e três irmãos com a mesma linha familiar. O que não tem uma explicação pública convincente é a convocação. Segundo a interpelação parlamentar, quando os irmãos foram chamados ainda havia pessoas inscritas desde 2018 à espera. A convocação veio dias depois da derrota eleitoral do pai, e o reconhecimento saiu antes de a posse do novo governo completar uma semana. Sem acesso à lista de espera não é possível afirmar que houve ilegalidade, mas o percurso não corresponde ao que um descendente comum enfrenta. Cabe ao governo italiano mostrar, através da ordem da fila, qual foi o critério aplicado. Até ao momento, não o fez", observa o advogado.





