Investigação identificou que aparelhos vinham infectados de fábrica - Unsplash

Investigação identificou que aparelhos vinham infectados de fábricaUnsplash

Publicado 06/11/2026 15:05

Uma operação internacional liderada pelo Google desarticulou uma rede criminosa que infectou mais de 1,3 milhão de aparelhos TV Box com sistema Android em diferentes países. No Brasil, foram identificados mais de 150 mil dispositivos comprometidos. Os equipamentos já saíam de fábrica com um programa malicioso instalado, que permitia a criminosos controlar os dispositivos remotamente e utilizar a conexão de internet dos proprietários sem autorização.

Segundo o levantamento da empresa de segurança digital TrendAI, o número de aparelhos infectados no Brasil, 150.080, é o segundo maior do mundo. O país fica atrás apenas da Malásia, que registrou 300.390 equipamentos.

A investigação aponta que a contaminação foi associada à fabricante chinesa Videostrong Technology Co. De acordo com o relatório divulgado pelo Google, a empresa teria desenvolvido, instalado e operado intencionalmente o sistema para obter lucro financeiro.

A fabricante também teria vendido acesso aos aparelhos infectados a grupos criminosos, que utilizavam os equipamentos para diferentes atividades ilegais.

O levantamento identificou 1.472.554 dispositivos infectados, distribuídos em 206 modelos e presentes em mais de 170 países. A análise foi realizada entre junho e outubro de 2026. Além do Brasil e da Malásia, México, Iraque e Taiwan aparecem entre os países com maior concentração de aparelhos comprometidos.

Os equipamentos afetados não se limitavam a uma única marca. A maioria era formada por decodificadores de TV com Android, mas também foram encontrados projetores e outros aparelhos conectados. O programa malicioso, identificado como x.cpe, estava incorporado ao sistema dos dispositivos e entrava em funcionamento depois que o consumidor ligava o equipamento pela primeira vez.

Como funcionava o esquema criminoso



De acordo com os relatórios, o x.cpe permitia que os responsáveis pela operação instalassem aplicativos, alterassem configurações e enviassem comandos aos aparelhos sem que os proprietários percebessem. Em alguns casos, o sistema também desativava ferramentas de proteção do Android, facilitando a instalação de outros programas maliciosos.

Uma das principais formas de obter dinheiro era transformar os equipamentos em pontos de acesso para serviços de internet. Na prática, isso permitia que terceiros utilizassem a conexão residencial dos consumidores para realizar atividades na rede, escondendo a origem verdadeira dos acessos.

Esse tipo de serviço é conhecido como proxy residencial. Ao utilizar o endereço de internet de uma residência, criminosos conseguem fazer com que suas atividades pareçam ter sido realizadas por uma pessoa comum daquela região. A estratégia pode ser usada para dificultar a identificação de operações suspeitas e driblar mecanismos de segurança de bancos, lojas virtuais e outras plataformas.

Os aparelhos também eram utilizados em fraudes publicitárias. Os criminosos simulavam visualizações e cliques em anúncios para gerar pagamentos indevidos, fazendo com que empresas acreditassem que pessoas reais estavam interagindo com as propagandas.

O relatório do Google aponta ainda riscos à privacidade dos consumidores. Os responsáveis pela rede conseguiam capturar imagens das telas dos dispositivos, acessar informações de contas, coletar dados dos aparelhos e executar comandos remotamente. A operação não se restringia ao uso indevido da conexão de internet, mas também poderia permitir o acesso a informações pessoais.

Google rompe relação com fabricante



Após identificar o esquema, o Google entrou com ações judiciais para derrubar os domínios e servidores utilizados pela Videostrong para controlar os aparelhos e distribuir programas maliciosos. A empresa também rompeu relações com a fabricante e proibiu que ela, assim como futuras subsidiárias e empresas afiliadas, produzisse dispositivos Android certificados ou fornecesse programas para outros fabricantes certificados.

Segundo o Google, a Videostrong utilizou técnicas para esconder o código malicioso durante os testes de segurança realizados antes da comercialização dos equipamentos. A empresa também informou que modificou seus procedimentos de avaliação para dificultar a ocorrência de casos semelhantes.

A operação contou com a colaboração de empresas de segurança digital e da Agência Nacional de Polícia do Japão. O Google estima que a derrubada de servidores utilizados por mais de uma dezena de grupos criminosos também deve interromper o acesso a pelo menos outros 10 milhões de dispositivos comprometidos por redes relacionadas. Esse número, no entanto, não corresponde a aparelhos infectados pela mesma operação x.cpe.

Restaurar configurações de fábrica não resolve



Um dos principais alertas da investigação é que os consumidores não conseguem eliminar o programa malicioso simplesmente restaurando a TV Box às configurações de fábrica. Isso acontece porque o código está incorporado ao sistema original do equipamento e pode ser reinstalado automaticamente depois que o aparelho é reiniciado.

Segundo a TrendAI, a remoção depende de uma ação do fabricante ou de mecanismos de proteção da plataforma. A substituição do dispositivo também é uma alternativa.

A empresa recomenda que consumidores tenham cuidado ao comprar aparelhos Android TV muito baratos, principalmente aqueles sem marca conhecida ou certificação. Também orienta evitar aplicativos que oferecem pagamentos em troca do compartilhamento da conexão de internet e utilizar apenas lojas de aplicativos confiáveis.