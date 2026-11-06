O auxílio garante abastecimento de gás às famílias em situação de vulnerabilidade socialMinistério de Minas e Energia / Divulgação

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Estadão Conteúdo
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou uma resolução que busca reforçar os mecanismos de segurança, controle e fiscalização dos agentes no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), com foco na operação do programa Gás do Povo. Foi identificado "risco emergente" de inviabilidade da política pública no cenário de atuação do crime organizado neste mercado.
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O auxílio garante abastecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) às famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta aprovada nesta sexta-feira (6) visa ampliar as atribuições da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

No caso das embalagens de até 13 quilogramas, a resolução reafirma a comercialização de recipientes de até 13 kg com identificação da marca comercial da distribuidora estampada em alto-relevo, além da utilização de lacre e selo de inviolabilidade e da comercialização do produto em volume correspondente à capacidade total do recipiente.

"A medida fortalece a segurança do consumidor, amplia a capacidade de rastreamento dos recipientes e contribui para a prevenção de fraudes relacionadas à qualidade e à quantidade do produto", apontou o Ministério de Minas e Energia (MME).

A norma prevê ainda a estruturação, em articulação entre a ANP, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e os agentes operadores do Auxílio Gás do Povo, de mecanismos de fiscalização e de controle. "Outro eixo importante da norma é o fortalecimento dos mecanismos de rastreabilidade de vasilhames e de controle dos agentes econômicos que atuam no mercado de GLP", disse o MME.

Isso passa, por exemplo, pelo monitoramento de indícios de desvio de finalidade, sobrepreço ou descumprimento dos critérios de comercialização. Outra previsão é a necessidade de garantir subsídios aos órgãos de defesa do consumidor "com dados que permitam a responsabilização dos agentes em desconformidade".