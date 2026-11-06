O auxílio garante abastecimento de gás às famílias em situação de vulnerabilidade social - Ministério de Minas e Energia / Divulgação

O auxílio garante abastecimento de gás às famílias em situação de vulnerabilidade socialMinistério de Minas e Energia / Divulgação

Publicado 06/11/2026 15:27 | Atualizado 06/11/2026 15:29

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou uma resolução que busca reforçar os mecanismos de segurança, controle e fiscalização dos agentes no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), com foco na operação do programa Gás do Povo. Foi identificado "risco emergente" de inviabilidade da política pública no cenário de atuação do crime organizado neste mercado