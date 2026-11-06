João Carlos Mansur é investigado sob suspeita de participar das fraudes do Master Geraldo Magela / Agência Senado

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Agência Brasil
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu nesta sexta-feira (6) homologar a delação premiada do fundador e ex-presidente da Reag Investimentos, João Carlos Mansur.
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Em janeiro deste ano, Mansur foi alvo de buscas e apreensões durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O acordo de delação foi fechado com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e está em segredo de Justiça.
Na proposta de delação, ele se comprometeu a apontar o caminho para os investigadores localizarem cerca de R$ 20 bilhões de Vorcaro.

A Reag foi liquidada pelo Banco Central por “graves violações” às normas que devem ser seguidas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.