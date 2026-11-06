Presidente Lula sanciona medida provisória que torna obrigatório o EnamedDivulgação/ Valter Campanato/ Agência Brasil
Segundo o Ministério da Educação (MEC), a avaliação vai permitir medir a proficiência dos estudantes e produzir indicadores para analisar a qualidade da formação oferecida pelas instituições de ensino superior.
A nota do Enamed também passará a constar no histórico escolar. Os estudantes deverão realizar a avaliação em três etapas da graduação: ao final do segundo, do quarto e do sexto ano. O resultado final será calculado com base na média das três provas, com peso maior para a última avaliação.
Inicialmente, a realização do exame será gratuita. De acordo com o MEC, a cobrança será aplicada apenas aos estudantes que optarem por utilizar a nota do Enamed em processos seletivos de residência médica ou àqueles que precisarem refazer a prova em novas edições para obter a certificação.
O MEC deverá divulgar anualmente os resultados consolidados por instituição de ensino. As faculdades também terão de disponibilizar o desempenho das três últimas edições do Enamed, permitindo que os estudantes consultem e comparem os indicadores antes de escolher onde cursar medicina.
Lula quer levar Brasil à condição de país desenvolvido em quatro anos
“Eu quero, em apenas quatro anos, tirar o Brasil do estágio de país em desenvolvimento e colocá-lo no estágio de país desenvolvido”, afirmou.
Segundo Lula, o avanço do chamado Mapa do Caminho para a transição energética demonstra que metas inicialmente tratadas como inviáveis podem ser alcançadas quando há decisão política e capacidade de articulação.
“Vocês sabem que na minha vida não existe a palavra impossível”, disse o presidente ao lembrar que a proposta enfrentou resistência de países produtores de petróleo durante a COP30, mas acabou avançando a partir da atuação brasileira.
O documento ao qual o presidente se referiu orienta a implementação de compromissos climáticos para transição dos combustíveis fósseis e para reversão do desmatamento e da degradação florestal.
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