Presidente Lula sanciona medida provisória que torna obrigatório o Enamed - Divulgação/ Valter Campanato/ Agência Brasil

Presidente Lula sanciona medida provisória que torna obrigatório o EnamedDivulgação/ Valter Campanato/ Agência Brasil

Publicado 06/11/2026 18:37

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta sexta-feira (6), a medida provisória que torna obrigatório o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para o exercício da medicina no Brasil.

A nova regra será válida para estudantes que ingressarem nos cursos de medicina a partir de 19 de junho de 2026. Aqueles que já estavam matriculados antes dessa data continuarão submetidos às normas anteriores, assim como os médicos que já possuem diploma reconhecido. A partir de 2027, o exame será aplicado semestralmente. Os estudantes que não alcançarem a nota mínima de 60 pontos deverão refazer a prova até conseguir a certificação.



Segundo o Ministério da Educação (MEC), a avaliação vai permitir medir a proficiência dos estudantes e produzir indicadores para analisar a qualidade da formação oferecida pelas instituições de ensino superior.



A nota do Enamed também passará a constar no histórico escolar. Os estudantes deverão realizar a avaliação em três etapas da graduação: ao final do segundo, do quarto e do sexto ano. O resultado final será calculado com base na média das três provas, com peso maior para a última avaliação.



Inicialmente, a realização do exame será gratuita. De acordo com o MEC, a cobrança será aplicada apenas aos estudantes que optarem por utilizar a nota do Enamed em processos seletivos de residência médica ou àqueles que precisarem refazer a prova em novas edições para obter a certificação.



O MEC deverá divulgar anualmente os resultados consolidados por instituição de ensino. As faculdades também terão de disponibilizar o desempenho das três últimas edições do Enamed, permitindo que os estudantes consultem e comparem os indicadores antes de escolher onde cursar medicina.

Lula quer levar Brasil à condição de país desenvolvido em quatro anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tem pressa para, nos próximos quatro anos, transformar o Brasil em um país desenvolvido. Na avaliação do presidente, as perspectivas do país são “extraordinárias”, especialmente nas áreas de energia renovável, minerais críticos e terras raras – potenciais que, segundo ele, representam fatores de atração para investimentos produtivos.

As declarações foram dadas nesta sexta-feira (6) durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), quando defendeu que o país aproveite as vantagens competitivas brasileiras para acelerar o desenvolvimento econômico e social do país.



“Eu quero, em apenas quatro anos, tirar o Brasil do estágio de país em desenvolvimento e colocá-lo no estágio de país desenvolvido”, afirmou.



Segundo Lula, o avanço do chamado Mapa do Caminho para a transição energética demonstra que metas inicialmente tratadas como inviáveis podem ser alcançadas quando há decisão política e capacidade de articulação.



“Vocês sabem que na minha vida não existe a palavra impossível”, disse o presidente ao lembrar que a proposta enfrentou resistência de países produtores de petróleo durante a COP30, mas acabou avançando a partir da atuação brasileira.



O documento ao qual o presidente se referiu orienta a implementação de compromissos climáticos para transição dos combustíveis fósseis e para reversão do desmatamento e da degradação florestal.