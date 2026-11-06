A parte interna da construção completamente destruída, com concret e materiais espalhados pela área - Divulgação/Polícia Militar de São Paulo

A parte interna da construção completamente destruída, com concret e materiais espalhados pela áreaDivulgação/Polícia Militar de São Paulo

Publicado 06/11/2026 22:02 | Atualizado 06/11/2026 22:06

Um prédio de quatro andares desabou na noite desta sexta-feira (6), na Rua Maria Joaquina, número 192, no Brás, região central da cidade de São Paulo . O acidente deixou 27 pessoas feridas, destas apenas quatro foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas estavam em condição estável. Até o momento, não havia confirmação de mortes.





A ocorrência foi registrada às 18h38. A corporação mobilizou 51 agentes e 17 viaturas para atender à ocorrência. Cães farejadores também foram empregados nas buscas para verificar se havia alguém sob os escombros. O trabalho de checagem foi mantido mesmo após o levantamento inicial dos nomes de funcionários e pessoas que estavam no prédio. LEIA MAIS: País pode chegar a 860 mil casos prováveis de dengue em 2027 A ocorrência foi registrada às 18h38. A corporação mobilizou 51 agentes e 17 viaturas para atender à ocorrência. Cães farejadores também foram empregados nas buscas para verificar se havia alguém sob os escombros. O trabalho de checagem foi mantido mesmo após o levantamento inicial dos nomes de funcionários e pessoas que estavam no prédio.

Segundo a capitã Karoline Magalhães, do Corpo de Bombeiros, das 35 pessoas que estavam no interior do imóvel, 27 foram retiradas pelas equipes e o restante conseguiu sair do imóvel antes da chegada dos bombeiros. Cães farejadores seguem no local para checar se alguém ficou preso nos escombros. A oficial ainda afirmou que a prioridade das equipes era concluir a verificação de possíveis vítimas e garantir que ninguém permanecesse preso nos destroços. A análise das condições estruturais e da documentação do imóvel deverá ocorrer posteriormente.



"Quatro pessoas foram socorridas para a UPA da Mooca em estado estável. Não tem nenhuma pessoa faltante, perguntamos para a dona da loja, pedimos a relação dos funcionários, estamos passando (os cães farejadores) por desencargo de consciência. Teve um desabamento da parte do mezanino" disse a capitã, em coletiva de imprensa no local.

Imagens registradas após o acidente mostram a parte interna da construção completamente destruída, com concreto quebrado, estruturas metálicas retorcidas e materiais espalhados pela área. A fachada de vidro, no entanto, permaneceu parcialmente de pé, apesar dos danos na estrutura interna.



Informações preliminares apontam que o acidente pode ter começado no mezanino, uma área de aproximadamente 900 metros quadrados, após o armazenamento de uma grande quantidade de tecidos nos pavimentos superiores.



A área foi isolada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros para permitir o trabalho das equipes de emergência. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também realizou bloqueios em vias próximas ao imóvel.



Entre os pontos com interdições estão a Rua Maria Joaquina, no trecho entre as ruas Joli e Mendes Júnior, além dos cruzamentos da Rua Xavantes com a Mendes Júnior e da Rua Oriente com a Xavantes.



Equipes da Defesa Civil foram acionadas para avaliar as condições da construção e verificar a necessidade de medidas de segurança em imóveis vizinhos. A possibilidade de interdição de edificações próximas depende da análise técnica.

O Brás é um dos principais polos de comércio popular de São Paulo, com grande concentração de lojas, depósitos e distribuidores de roupas e tecidos.



* Com informações do Estadão Conteúdo