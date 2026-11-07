Na hora do desabamento, 35 pessoas estavam no prédio - Divulgação / PMSP

Na hora do desabamento, 35 pessoas estavam no prédioDivulgação / PMSP

Publicado 07/11/2026 21:16 | Atualizado 07/11/2026 21:18

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste sábado (7) a remoção dos escombros de um prédio de quatro andares que desabou na noite de sexta-feira (6), no Brás, região central de São Paulo. O local, na altura do número 200 da Rua Maria Joaquina, abrigava um estoque de tecidos.

Ao todo, 35 pessoas que estavam no imóvel sobreviveram: oito conseguiram sair logo após o desabamento e outras 27 foram retiradas pelas equipes de resgate. Quatro pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca, sem risco de morte.



Após a suspensão dos trabalhos manuais durante a madrugada por falta de segurança, as buscas foram retomadas com o auxílio de maquinário pesado a partir das 6h30 deste sábado. Por volta das 11h, cães de salvamento vistoriaram o local e não deram sinal da presença de vítimas.



Apesar da ausência de registros de desaparecidos, os bombeiros ainda mantêm a cautela. "Não dá para descartar 100% a presença de uma pessoa ali", afirmou o tenente-coronel Rodrigo Otávio Barelli, comandante do 1.º Grupamento de Bombeiros.

"A probabilidade se reduz porque os cães de hoje não deram sinal e ninguém procurou as equipes para relatar o desaparecimento de parentes. No entanto, só poderemos excluir totalmente quando chegarmos ao ponto exato indicado pelo cão na noite de ontem (sexta-feira)."



Segundo ele, o trabalho de remoção deve levar de dois a três dias. "É um serviço de formiga. Há mais de 15 metros de entulho e estrutura colapsada no caminho até o ponto que precisa ser vistoriado", afirmou.





Novo colapso durante a limpeza e impacto nos vizinhos





Durante a operação de limpeza com duas pás carregadeiras e uma retroescavadeira na manhã deste sábado, a estrutura remanescente do edifício voltou a ceder. A fachada e a parte central sofreram um novo colapso parcial, afetando duas lajes em uma área de aproximadamente 50 metros quadrados. Os bombeiros terminaram a demolição da parte restante para que pudessem trabalhar com maior segurança.



"A máquina apresentou uma operação cautelosa ao identificar uma rachadura grande na fachada frontal. Recuamos o operador por preservação da integridade física e permitimos que a estrutura acabasse de descer", relatou o tenente-coronel Barelli.



O desabamento também afetou os prédios vizinhos. Duas edificações foram interditadas preventivamente pela Defesa Civil e passam por avaliação pericial. "O imóvel do lado esquerdo sofreu o impacto mais grave e teve laudo de interdição emitido. O do lado direito está bem preservado e possivelmente poderá ser liberado para reforma após nova análise pericial", afirmou o comandante.





Excesso de peso e falta de documentação





A principal hipótese investigada para o colapso é o excesso de carga armazenada no local. Ao Estadão o secretário da Segurança Pública, Nico Gonçalves, declarou que o desabamento começou pelo mezanino, que não teria suportado o peso do material. "A perícia ainda vai apurar as causas", disse.



O prefeito Ricardo Nunes (MDB) reforçou a suspeita. "A grande suspeita, a se confirmar ainda, é de excesso de peso. Muitos caminhões chegaram nesse local para armazenar tecido, e o excesso de peso pode ter ocasionado o desmoronamento."



O tenente-coronel Barelli confirmou a presença massiva de mercadorias no prédio. "Além da estrutura de concreto, o que retiramos até agora são rolos e rolos de tecido. Existia uma carga muito grande armazenada dentro do imóvel", explicou o oficial, que também esclareceu a dimensão da estrutura que cedeu: "A área colapsada é de cerca de 50 metros quadrados - 10 metros de frente por 5 metros de profundidade."



O motorista José Luiz de Melo, que colabora com a prefeitura dirigindo um dos caminhões que fazem a retirada da mercadoria e de entulho da loja, disse que apenas 10% do material foi retirado. "Até agora foram três ou quatro caminhões, e tem mais para ir. O entulho ainda está lá, tiramos só tecido por enquanto "



Em relação à regularização, o Corpo de Bombeiros informou que o imóvel não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Barelli explicou que, quando uma edificação não cumpre as exigências, os bombeiros aplicam advertências, notificações e multas até repassar o caso à Prefeitura, órgão responsável por efetuar a interdição administrativa.



A Secretaria Municipal das Subprefeituras confirmou que o estabelecimento também não tinha licença de funcionamento vigente. A pasta informou, porém, que não havia registros anteriores de denúncias sobre as condições de segurança da edificação ou sobre comércio irregular no endereço.