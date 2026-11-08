Em relação à aprovação de governos após reeleição, o resultado de Lula atualmente é o mais apertado - AFP

Em relação à aprovação de governos após reeleição, o resultado de Lula atualmente é o mais apertadoAFP

Publicado 08/11/2026 10:53

Pesquisa Quaest divulgada neste domingo (8) aponta que 48% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , contra 44% que reprovam a gestão. São 8% os que não sabem ou não responderam. No dia 24 de outubro, na véspera do primeiro turno, eram 48% os que aprovavam e 45% os que desaprovavam. O levantamento também mostrou que a maior preocupação do brasileiro com a nova gestão é na área econômica.