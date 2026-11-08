Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Wilson Dias / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Wilson Dias / Agência Brasil

Publicado 08/11/2026 13:38

Uma aposta simples realizada na Casa Lotérica Ponto Certo, na cidade de Goiânia, em Goiás, acertou as seis dezenas do concurso 3.083 da Mega-Sena sorteadas neste domingo (8). O ganhador receberá, sozinho, o prêmio de R$ R$ 59.526.903,72.





Os números sorteados foram: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54. Além do ganhador do prêmio principal, a Mega-Sena premiou apostadores que acertam a quina e a quadra.



- 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 23.220,26 cada.

- 3.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ R$ 649,17 cada. LEIA MAIS: Lula afirma que Enem representa 'guerra pela educação' Os números sorteados foram: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54. Além do ganhador do prêmio principal, a Mega-Sena premiou apostadores que acertam a quina e a quadra.- 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 23.220,26 cada.- 3.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ R$ 649,17 cada.

Apostas

O próximo concurso será nesta terça-feira (10), às 21h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi realizada no concurso 3.077, em 28 de outubro. Um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, fez um jogo simples, com apenas seis números, e recebeu sozinho o prêmio de R$ 324,9 milhões - o maior valor já premiado em um concurso regular. As dezenas sorteadas foram: 02-14-18-31-35-40.

Em 17 de setembro, um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi venceu a Mega-Sena. O concurso 3.059 sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.