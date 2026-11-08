PM atira em van e mata uma mulher em Brasília© PMDF/Divulgação
De acordo com a PMDF, o grupo que estava na van retornava de uma comemoração de aniversário, em um veículo alugado para o transporte dos convidados, quando o policial militar teria efetuado disparos de arma de fogo. Cerca de 16 pessoas estavam no veículo.
A motivação para os disparos ainda será apurada.
Cinco pessoas foram atingidas. A mulher morreu ainda no local. As outras quatro vítimas receberam atendimento médico, sendo que uma delas está em estado grave. As demais foram encaminhadas a unidades de saúde conscientes e estáveis.
Em nota, a PMDF lamenta profundamente o episódio e diz que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas.
Pescador desaparecido
A morte foi confirmada pela Defesa Civil do Estado na manhã deste domingo, 8. O acidente aconteceu no Rio Dourado, na região da Pousada das Garças, em Lins, no centro-oeste paulista.
De acordo com a Defesa Civil, o mau tempo registrado na noite de sábado na região fez dois pescadores que estavam em uma embarcação no rio pedirem ajuda a um barco de maior porte, com quatro pescadores.
Quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos e danos em estruturas foram registrados em diversas cidades do Estado devido às chuvas de sábado.
A Defesa Civil emitiu 92 alertas de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com orientações para que a população permaneça em locais seguros durante as tempestades.
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