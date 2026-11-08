PF investiga ameaças recebidas pela deputada eleita Ana Elisa - © anaelisast/ Instagram

PF investiga ameaças recebidas pela deputada eleita Ana Elisa© anaelisast/ Instagram

Publicado 08/11/2026 19:49 | Atualizado 08/11/2026 19:55

Polícia Federal informou, neste domingo (8), que investiga ameaças divulgadas pela deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT- MG). A investigação prevê diligências especializadas e pedidos de cooperação policial internacional para obtenção de informações que possam contribuir para a identificação dos responsáveis.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a deputada federal eleita relatou ter recebido ameaças de morte. Em um dos e-mails, o autor, que assina como Pedro, fala que irá "estuprar e matar a deputada federal Ana Elisa". No vídeo, ela detalha que em outros trechos há declarações racistas e como os crimes serão cometidos.



"Eu me candidatei, eu ganhei uma eleição e desde então eu perdi a minha liberdade", diz Ana Elisa Santos Silva. "Eu sei de verdade o que é ter medo de morrer se eu sair na rua".



O caso é apurado pela Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis, Minas Gerais, com apoio técnico especializado da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER/PF).



Em razão do sigilo para a preservação das investigações, a PF diz que não divulgará detalhes das diligências em andamento.



A PF ressalta que ameaças dirigidas a qualquer cidadão devem ser tratadas com seriedade, mediante avaliação de risco e adoção das medidas de proteção consideradas necessárias pelas autoridades competentes.



Em outubro de 2026, a Operação Aggregatio permitiu identificar o responsável por ameaças e outras condutas criminosas praticadas pela internet contra parlamentares, autoridades e pessoas públicas de diferentes estados. A investigação demonstrou que ocorrências inicialmente tratadas como independentes possuíam origem comum, identificada a partir do emprego de técnicas especializadas de investigação digital.