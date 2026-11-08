Lula em pronunciamento à naçãoReprodução Youtube
A fala ganha repercussão pelo contexto envolvendo Flávio. Em 26 de outubro, Moraes determinou que o senador entregasse seus passaportes à Polícia Federal e o proibiu de deixar o país. No dia seguinte, Flávio deixou o Brasil e seguiu para os Estados Unidos, onde desembarcou com a família em Miami. Antes da viagem, ele havia afirmado que não pretendia sair do país e que cumpriria a determinação judicial.
Embora não tenha mencionado o senador, Lula também fez referência à própria trajetória ao defender que não abandonará o país diante de dificuldades. O petista permaneceu preso por 580 dias, entre 2018 e 2019. Em 2021, o STF confirmou a anulação das condenações relacionadas aos processos da Lava Jato em Curitiba por entender que a 13ª Vara Federal não tinha competência para julgá-los.
Lula fala sobre próximos passos do governo
Durante o pronunciamento, o presidente também antecipou que pretende encaminhar, até o fim do ano, as últimas medidas do atual ciclo de governo e estruturar as mudanças para a próxima gestão.
“Até o fim do ano, vou encaminhar as últimas realizações desse ciclo e estruturar as mudanças necessárias para construir o novo governo”, afirmou.
Lula citou iniciativas nas áreas econômica e social, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, a discussão sobre o fim da escala 6x1 sem redução salarial, a gratuidade do transporte público aos fins de semana e ações voltadas à segurança pública.
O presidente também defendeu a continuidade de políticas de educação, proteção à infância e assistência à população idosa. Na avaliação dele, os próximos passos devem combinar investimentos, geração de oportunidades e mudanças na estrutura do Estado.
Segurança pública e combate à violência contra mulheres
Na área da segurança, Lula mencionou a proposta de criação de um Ministério da Segurança Pública e a articulação de um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio. O presidente também destacou a necessidade de ampliar a proteção de crianças e adolescentes e fortalecer políticas de cuidado para idosos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.