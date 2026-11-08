Lula em pronunciamento à nação - Reprodução Youtube

Lula em pronunciamento à naçãoReprodução Youtube

Publicado 08/11/2026 21:33 | Atualizado 08/11/2026 21:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma declaração com possível endereço político ao falar sobre responsabilidade e permanência no país durante pronunciamento em cadeia nacional neste domingo (8). Sem citar nomes, Lula afirmou que não pretende fugir do Brasil, em uma fala que ocorre poucos dias depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) viajar para os Estados Unidos, apesar de ter sido proibido de deixar o território nacional por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu nunca vou fugir dos compromissos, nunca vou fugir das críticas, nunca vou fugir da luta e jamais abandonarei meu país. O Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades”, declarou o presidente.



A fala ganha repercussão pelo contexto envolvendo Flávio. Em 26 de outubro, Moraes determinou que o senador entregasse seus passaportes à Polícia Federal e o proibiu de deixar o país. No dia seguinte, Flávio deixou o Brasil e seguiu para os Estados Unidos, onde desembarcou com a família em Miami. Antes da viagem, ele havia afirmado que não pretendia sair do país e que cumpriria a determinação judicial.



Embora não tenha mencionado o senador, Lula também fez referência à própria trajetória ao defender que não abandonará o país diante de dificuldades. O petista permaneceu preso por 580 dias, entre 2018 e 2019. Em 2021, o STF confirmou a anulação das condenações relacionadas aos processos da Lava Jato em Curitiba por entender que a 13ª Vara Federal não tinha competência para julgá-los.





Lula fala sobre próximos passos do governo





Durante o pronunciamento, o presidente também antecipou que pretende encaminhar, até o fim do ano, as últimas medidas do atual ciclo de governo e estruturar as mudanças para a próxima gestão.



“Até o fim do ano, vou encaminhar as últimas realizações desse ciclo e estruturar as mudanças necessárias para construir o novo governo”, afirmou.



Lula citou iniciativas nas áreas econômica e social, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, a discussão sobre o fim da escala 6x1 sem redução salarial, a gratuidade do transporte público aos fins de semana e ações voltadas à segurança pública.



O presidente também defendeu a continuidade de políticas de educação, proteção à infância e assistência à população idosa. Na avaliação dele, os próximos passos devem combinar investimentos, geração de oportunidades e mudanças na estrutura do Estado.





Segurança pública e combate à violência contra mulheres





Na área da segurança, Lula mencionou a proposta de criação de um Ministério da Segurança Pública e a articulação de um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio. O presidente também destacou a necessidade de ampliar a proteção de crianças e adolescentes e fortalecer políticas de cuidado para idosos.