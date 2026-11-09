Leonardo Barchini, ministro da Educação, diz que inscrição automática levou mais alunos da rede pública para a prova - Valter Campanato / Agência Brasil

Leonardo Barchini, ministro da Educação, diz que inscrição automática levou mais alunos da rede pública para a provaValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 09/11/2026 07:35

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve um salto na taxa de ausentes neste ano, com 32% de faltosos no 1º dia de provas neste domingo (8). Nas duas edições anteriores, esse índice havia sido de 27%. Foi o maior nível de abstenção desde 2020, na pandemia, quando houve falta de mais da metade dos candidatos.