Jovem com histórico de problemas cardíacos chegou em estado grave ao Hospital Municipal Senhora Santana - Reprodução / Google Maps

Jovem com histórico de problemas cardíacos chegou em estado grave ao Hospital Municipal Senhora SantanaReprodução / Google Maps

Publicado 09/11/2026 09:52

Uma estudante de 16 anos morreu após passar mal durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 , neste domingo (8), em Cansanção, no norte da Bahia. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Senhora Santana, onde chegou em estado grave. Segundo a prefeitura, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento e não resistiu às tentativas de reanimação.





A adolescente passou mal enquanto realizava a prova e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local de aplicação. Familiares informaram à administração municipal que ela tinha histórico de problemas cardíacos e já havia sido submetida a uma cirurgia no coração.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.



A jovem estudava no Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, que suspendeu as aulas nesta segunda-feira (9), em sinal de luto. A previsão é de que as atividades sejam retomadas nesta terça-feira (10). LEIA MAIS: Terras raras, Lei Rouanet, Guerra no Irã: professores comentam o que caiu no 1º dia do Enem A adolescente passou mal enquanto realizava a prova e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local de aplicação. Familiares informaram à administração municipal que ela tinha histórico de problemas cardíacos e já havia sido submetida a uma cirurgia no coração.O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.A jovem estudava no Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, que suspendeu as aulas nesta segunda-feira (9), em sinal de luto. A previsão é de que as atividades sejam retomadas nesta terça-feira (10).

"O CETI Senhor do Bonfim manifesta seu mais profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos de nossa aluna I. L. M. O., neste momento de imensa dor e tristeza. Em respeito à sua memória e em solidariedade a todos que sofrem com essa irreparável perda, comunicamos que as aulas estarão suspensas nesta segunda-feira, 09/11. As atividades escolares serão retomadas normalmente na terça-feira, 10/11. Neste momento de luto, unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conceda conforto, força e serenidade aos corações enlutados, e que acolha I. L. em sua infinita misericórdia", publicou o colégio nas redes sociais.

A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também divulgaram manifestações de pesar. "Sua partida precoce deixa familiares, amigos e nossa comunidade em luto", escreveu a administração. "Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossa solidariedade a seus pais, demais familiares, colegas e a todos que compartilham a dor dessa perda".



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o caso em publicação nas redes sociais. "Perder uma vida tão jovem, com tantos sonhos pela frente, é uma dor que não cabe em palavras", escreveu. Ele também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da estudante.



O sepultamento está previsto para esta segunda-feira, 9, às 17h, no Cemitério Municipal de Cansanção.