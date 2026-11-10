Em vídeo, homem mostra detalhes da residência, como quadros e retratos familiares, senta em poltronas e bebe cerveja - Reprodução / Redes sociais

Em vídeo, homem mostra detalhes da residência, como quadros e retratos familiares, senta em poltronas e bebe cervejaReprodução / Redes sociais

Publicado 10/11/2026 07:49

Um homem teve acesso ao apartamento de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) , de 95 anos, em Higienópolis, no centro de São Paulo, filmou o ex-presidente da República acamado e publicou o vídeo em suas redes sociais. O conteúdo passou a circular na internet no último fim de semana. Após o ocorrido, a mulher de FHC registrou um boletim de ocorrência e afirmou que o vídeo foi feito sem autorização.





Na postagem, Wesley Oliveira aparece gravando o próprio rosto e fazendo um "tour" pelo imóvel, desde a entrada do prédio, até os cômodos do apartamento e as fotos de FHC com a família. Em dado momento, é possível ver o ex-presidente dormindo ao fundo. "Aqui é a cama dele, essa é a cama do cuidador dele. E mais uma curiosidade sobre a vida do ex-presidente, aqui as fotos dele", afirma Wesley.



O vídeo compila trechos em que o homem aparece com diferentes roupas, o que sugere que teriam sido gravados em diferentes dias Em um deles, Wesley aparece de camisa preta, jaqueta e segurando uma latinha de cerveja. Há ainda um trecho em que ele é filmado de longe, por uma segunda pessoa, que não é identificada.

LEIA MAIS: Fachin arquiva inquérito das fake news Na postagem, Wesley Oliveira aparece gravando o próprio rosto e fazendo um "tour" pelo imóvel, desde a entrada do prédio, até os cômodos do apartamento e as fotos de FHC com a família. Em dado momento, é possível ver o ex-presidente dormindo ao fundo. "Aqui é a cama dele, essa é a cama do cuidador dele. E mais uma curiosidade sobre a vida do ex-presidente, aqui as fotos dele", afirma Wesley.O vídeo compila trechos em que o homem aparece com diferentes roupas, o que sugere que teriam sido gravados em diferentes dias Em um deles, Wesley aparece de camisa preta, jaqueta e segurando uma latinha de cerveja. Há ainda um trecho em que ele é filmado de longe, por uma segunda pessoa, que não é identificada.

'Vulnerável'

No último dia 23 de outubro, a esposa de Fernando Henrique, Patricia Kundrat Brasil, de 48 anos, registrou um boletim de ocorrência sobre o episódio no 23º Distrito Policial da capital, em Perdizes. No documento, obtido pela reportagem, ela afirma que Wesley é companheiro de um amigo do ex-presidente e se aproveitou de uma visita para fazer as gravações sem autorização. Segundo ela, os vídeos mostram FHC em situação "totalmente vulnerável".



"Além da postagem com a finalidade de humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da república, Wesley ainda fez uma outra postagem no mesmo perfil de rede social onde mostra o apartamento citando valores e a intimidade do local onde a representante e seu companheiro residem", afirma o histórico do B.O. registrado por Patrícia.



Com 2.393 seguidores, o perfil de Wesley no Instagram - onde teria sido postado o vídeo - aparece como fechado. Apesar disso, o vídeo em que ele filma a casa do ex-presidente foi salvo e replicado por outros perfis em diferentes redes sociais. A reportagem não conseguiu contatá-lo.

Interdição

Em abril, a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar a um dos filhos de FHC para interditar o ex-presidente. Na prática, ele foi considerado incapaz de tomar certas decisões por conta própria.

No processo, o filho Paulo Henrique Cardoso foi designado como curador provisório do ex-presidente. Ele já cuidava de assuntos financeiros e cotidianos por decisão do próprio pai.

A medida contou com o apoio das filhas de FHC, Luciana e Beatriz. O pedido de interdição ocorreu em razão do agravamento do estado de saúde de Fernando Henrique, que possui um quadro avançado de Alzheimer.