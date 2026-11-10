Com a criação de novos penduricalhos, Judiciário passou a precisar de R$ 208,9 milhões e o MPF, R$ 324 milhões - José Cruz / Agência Brasil

Com a criação de novos penduricalhos, Judiciário passou a precisar de R$ 208,9 milhões e o MPF, R$ 324 milhõesJosé Cruz / Agência Brasil

Publicado 10/11/2026 08:13

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) pediram ao governo a abertura de crédito extraordinário de R$ 533 milhões para custear despesas com verbas indenizatórias , os chamados penduricalhos. A solicitação é para a concessão de recursos sem previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada em janeiro deste ano.