Mais de 60 corpos foram retirados de área de mata no Complexo da PenhaReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
A decisão foi aprovada na 16ª Sessão Virtual do CNJ, encerrada em 29 de outubro. A norma estabelece regras tanto para a emissão de registros de óbito em casos de morte presumida decorrente ou relacionada a intervenções policiais quanto para a retificação de certidões já emitidas, desde que exista decisão judicial que reconheça as circunstâncias da morte.
Segundo o Conselho, a iniciativa busca garantir a dignidade e a memória das vítimas, melhorar a qualidade dos registros públicos e fornecer dados mais precisos para o acompanhamento da letalidade provocada por agentes do Estado.
Familiares poderão solicitar alteração
Até agora, os documentos de pessoas mortas em intervenções de órgãos de segurança pública costumavam registrar apenas a causa médica, sem especificar o contexto em que o óbito aconteceu.
De acordo com o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a ausência dessa informação compromete a precisão dos registros e obriga familiares a comprovar repetidamente as circunstâncias da morte para buscar reparações e benefícios. A omissão também dificulta a produção de estatísticas confiáveis para orientar políticas públicas de prevenção.
Expressões como 'auto de resistência' serão proibidas
O texto determina a adoção de linguagem padronizada e não estigmatizante nas certidões. Expressões como “auto de resistência” e “resistência seguida de morte”, entre outras semelhantes, não poderão ser utilizadas.
A inclusão do contexto da morte, no entanto, não modifica a causa médica registrada no documento nem representa reconhecimento automático de responsabilidade civil, administrativa ou penal do Estado ou dos agentes envolvidos.
A proposta foi elaborada a partir de debates no Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário e contou com apoio do programa Justiça Plural, parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.