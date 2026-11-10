Mais de 60 corpos foram retirados de área de mata no Complexo da Penha - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Mais de 60 corpos foram retirados de área de mata no Complexo da PenhaReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 10/11/2026 19:43 | Atualizado 11/11/2026 11:40

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, uma resolução que determina a inclusão do contexto de mortes ocorridas durante intervenções de órgãos de segurança pública nos registros de óbito. A medida vale para casos relacionados, por exemplo, a operações policiais e busca padronizar os procedimentos em todo o país, sem alterar a causa médica da morte indicada no documento.





A decisão foi aprovada na 16ª Sessão Virtual do CNJ, encerrada em 29 de outubro. A norma estabelece regras tanto para a emissão de registros de óbito em casos de morte presumida decorrente ou relacionada a intervenções policiais quanto para a retificação de certidões já emitidas, desde que exista decisão judicial que reconheça as circunstâncias da morte.



Segundo o Conselho, a iniciativa busca garantir a dignidade e a memória das vítimas, melhorar a qualidade dos registros públicos e fornecer dados mais precisos para o acompanhamento da letalidade provocada por agentes do Estado. LEIA MAIS: Internet e sinal de celular devem chegar a 15 localidades rurais do RJ A decisão foi aprovada na 16ª Sessão Virtual do CNJ, encerrada em 29 de outubro. A norma estabelece regras tanto para a emissão de registros de óbito em casos de morte presumida decorrente ou relacionada a intervenções policiais quanto para a retificação de certidões já emitidas, desde que exista decisão judicial que reconheça as circunstâncias da morte.Segundo o Conselho, a iniciativa busca garantir a dignidade e a memória das vítimas, melhorar a qualidade dos registros públicos e fornecer dados mais precisos para o acompanhamento da letalidade provocada por agentes do Estado.

"Garantir que as circunstâncias de uma morte estejam devidamente registradas é também uma forma de assegurar transparência e respeito à história de cada cidadão. A inclusão dessa informação na certidão de óbito fortalece a confiabilidade dos registros públicos e garante que as famílias tenham acesso a uma documentação que retrate, com fidelidade, os fatos relacionados à perda de seus entes queridos", afirma Devanir Garcia, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Familiares poderão solicitar alteração

A resolução prevê procedimentos simplificados para que familiares peçam a inclusão do contexto da morte. Quando não houver uma decisão judicial anterior sobre as circunstâncias do caso, será possível apresentar um pedido específico à Justiça para que a informação seja reconhecida e incluída no registro.



Até agora, os documentos de pessoas mortas em intervenções de órgãos de segurança pública costumavam registrar apenas a causa médica, sem especificar o contexto em que o óbito aconteceu.



De acordo com o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a ausência dessa informação compromete a precisão dos registros e obriga familiares a comprovar repetidamente as circunstâncias da morte para buscar reparações e benefícios. A omissão também dificulta a produção de estatísticas confiáveis para orientar políticas públicas de prevenção.





Expressões como 'auto de resistência' serão proibidas



O texto determina a adoção de linguagem padronizada e não estigmatizante nas certidões. Expressões como “auto de resistência” e “resistência seguida de morte”, entre outras semelhantes, não poderão ser utilizadas.



A inclusão do contexto da morte, no entanto, não modifica a causa médica registrada no documento nem representa reconhecimento automático de responsabilidade civil, administrativa ou penal do Estado ou dos agentes envolvidos.



A proposta foi elaborada a partir de debates no Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário e contou com apoio do programa Justiça Plural, parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

