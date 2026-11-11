Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 11/11/2026 07:33

Uma aposta de Iturama (MG), a 750 quilômetros de Belo Horizonte, acertou as seis dezenas do concurso 3.084 da Mega-Sena , realizado na noite desta terça-feira (10). O bolão de 15 cotas apostou sete dezenas e receberá o total de R$ 3.287.949,90. Cada cota será premiada com R$ 219.196,66.





Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37. Além do ganhador do prêmio principal, a Mega-Sena premiou apostadores que acertam a quina e a quadra.



- 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.344,40 cada

- 2.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 518,66 cada

LEIA MAIS: Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix em apostas digitais Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37. Além do ganhador do prêmio principal, a Mega-Sena premiou apostadores que acertam a quina e a quadra.- 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.344,40 cada- 2.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 518,66 cada

Apostas



O próximo concurso será nesta quinta-feira (20), às 21h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi realizada no concurso 3.083, sorteado em 8 de novembro. Uma aposta simples de Goiânia, em Goiás, levou o prêmio de R$ 59,5 milhões. O números sorteados foram 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

Em 28 de outubro, um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, fez um jogo simples no concurso 3.077 e recebeu sozinho o prêmio de R$ 324,9 milhões - o maior valor já premiado em um concurso regular. As dezenas sorteadas foram: 02-14-18-31-35-40.

Em 17 de setembro, um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi venceu a Mega-Sena. O concurso 3.059 sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.