Decisão do TSE ocorre no âmbito de uma ação da chapa de Lula, que acusa a Meta de favorecer a campanha de Flávio - Arquivo/José Cruz/Agência Brasil

Decisão do TSE ocorre no âmbito de uma ação da chapa de Lula, que acusa a Meta de favorecer a campanha de FlávioArquivo/José Cruz/Agência Brasil

Publicado 11/11/2026 08:09

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira (10), por unanimidade, aplicar multa de R$ 7,5 milhões à Meta, controladora do Instagram e do WhatsApp , por descumprir determinações da Corte durante a eleição presidencial. A penalização ocorreu no âmbito de ação proposta pela chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusa a companhia de favorecer deliberadamente a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).